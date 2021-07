Goya: nova versió de "Les criades" de Jean Genet

@ Ugalde





Em temo que gairebé ningú dels espectadors que assistíem al Teatre Goya a la representació de "Les criades" sabia que el seu autor, Jean Genet, té una plaça a Barcelona. És justament la situada a l'avinguda de Drassanes, al costat de l'Escola Oficial d'Idiomes. Un lloc molt apropiat, perquè allà hi havia el cor del desaparegut Barri Xinés que Genet va freqüentar quan va estar a la Barcelona dels anys trenta i es va guanyar la vida exercint de xapa. Sí, sí, el que els dic, de prostitut. Perquè la personalitat d'aquest escriptor premiat per l'Acadèmia, va tenir tots els ingredients propis d'un fulletó: fill de pare desconegut -una cosa que llavors era un oprobi que marcava de per vida-, pròfug d'internat juvenil, legionari, captaire, lladre, condemnat i reclòs a la presó en nombroses ocasions, va manejar però la llengua francesa amb mestria i va ser autor d'obres -algunes d'elles escrites en la presó- que han passat a la posteritat. Circumstància que demostra, un cop més, si cal insistir-hi, que l'excel·lència literària o artística no té res a veure amb la categoria moral del seu autor i si Louis-Ferdinand Céline, un altre dels eximis autors gals de el segle XX, ser un repugnant antisemita i un col·laboracionista qualificat pels seus coetanis com traïdor, no hi ha per què retreure a Genet una vida tan asendereada com la que va tenir. En realitat, no va ser còmplice de cap crim, només autor d'alguns furts ...





Però centrem-nos en l'obra que es presenta a Goya i que constitueix un dels seus més destacats títols. Genet fabula al voltant de la relació que es crea entre una senyora i els seus dos serventes, Clara i Solange i els llaços que s'estableixen entre elles i van des de l'admiració i fins i tot la submissió al menyspreu i l'odi. Sentiments itinerants, que evolucionen de forma obsessiva, al punt que una de les criades assumeix en algun moment el paper de la seva mestressa. Tals ingredients no és difícil endevinar que condueixen irremissiblement a un final tràgic. S'ha dit que era la forma que va utilitzar Genet per expressar, a través d'aquest àmbit tan poc analitzat com és el del servei domèstic, la lluita de classes que va dominar la vida social urbana dels dos últims segles, cosa que sembla que l'autor va descartar, el que no vol dir que manifestés subliminalment la seva pròpia lluita interior; en definitiva, també era una forma de combat entre dominadors i dominat.





Luis Luque ha dirigit en aquesta versió de Paco Becerra a Ana Torrent i Alicia Borrachero, que encarnen les dues criades i Jorge Calvo que, degudament caracteritzat, és la senyora. Els tres es mouen sobre un escenari molt lluminós fet a força de dos plafons blancs superposats i una plataforma rodona central sobre la qual tenen lloc els moments més dramàtics de la funció. Es podria dir que l'ús d'una il·luminació forta, que fa destacar més encara si cap el fons, atenua la truculència de l'acció dramàtica que, però, troba acomodament en una esforçada i versàtil interpretació per part dels tres membres de la companyia. Aquesta versió de l'obra de Genet resulta, amb tot això, menys revulsiva de cas de com la va concebre el seu autor -potser també ha influït el temps transcorregut des que es va escriure- però, alhora, més plàcida per a la seva digestió.





Voldríem afegir una cosa final i és la forma en Genet contemplava el teatre i que en aquesta funció pronuncia la mestressa dirigint-se a el públic: "Incapaç de dir el que és el teatre, sé molt bé el que jo li nego que sigui: la descripció de els gestos quotidians vistos des de l'exterior. Jo vaig al teatre per veure en escena, [...] tal com jo no sabria -o no osaría- veure o somiar i, no obstant això, tal com sé que sóc ". O sigui, el teatre com a mirall d'un mateix.