La variant de Califòrnia del Covid-19 presenta resistència contra els anticossos de les vacunes de Pifzer i Moderna

Covid-19 @ep





La variant de Califòrnia de l'Covid-19, també coneguda com Èpsilon, presenta resistència contra els anticossos generats per les vacunes d'ARNm com les de Pfizer o Moderna, segons una investigació publicada a Science.





Segons expliquen els autors, la nova variant originada als Estats Units "porta mutacions de glicoproteïna de bec S13I al pèptid senyal, W152C en el domini N-terminal (NTD) i L452R en el domini d'unió al receptor (RBD)". Això converteix el virus en més resistent, reduint l'aparició d'anticossos neutralitzants entre 2 i 3,5 vegades.





"Aquestes troballes mostren que les tres mutacions presents a la glicoproteïna B1.427 / B.1.429 S disminueixen l'activitat neutralitzant dels anticossos provocats per la vacuna i per la infecció, el que suggereix que aquestes substitucions de residus que defineixen el llinatge estan associades amb l'evasió immune ", expliquen els científics