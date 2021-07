Espanya s'enfronta a Suïssa buscant les semifinals

@EP





La selecció espanyola es mesura aquest divendres a Suïssa en els quarts de final de l'Eurocopa 2020. Ho faran a les 18: 00h i suposarà la seva primera trobada en aquesta competició, ja que fins ara només s'havien enfrontat tres vegades, però en Mundials: 1966, 1994 i 2010.





Ara es veuran les cares a l'Eurocopa i ho faran després de superar Suïssa a França a la tanda de penals i Espanya 3-5 a Croàcia.





Els homes de Luis Enrique sembla que per fi han trobat el gol, l'únic que els faltava en les primeres trobades. Creaven perill, remataven a porta, però no aconseguien que la pilota toqués la xarxa. Ara porten 10 gols en els últims dos partits i tenen bones sensacions de cara a aquests quarts de final, ja que s'han anat creixent en cada enfrontament una mica més.





Al davant, això sí, tindran a un dur rival que ha eliminat a l'actual campiona del Món. Especial atenció hauran de posar-li a Mbolo i Seferovic, dos davanters especialistes en l'espai i les rematades ràpides dins de l'àrea.





"Serà un partit molt complicat. Com bloc és un dels millors equips de l'Euro, per com pressionen i ataquen. Serà molt complicat. Igual per a l'aficionat no tenen molts noms, però ... ", deia Luis Enrique en la roda de premsa prèvia a el partit.