Mor un vianant creuant l'AP-7 a Girona

Foto d'arxiu - @EP





Un vianant ha mort aquest dijous a la nit creuant el punt quilomètric 59 direcció Barcelona de l'AP-7, a l'altura de Sant Gregori (Girona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat el matí de divendres .





El trànsit ha estat restablert amb normalitat el matí d'aquest divendres a les 6 hores, després de romandre totalment tallat durant aproximadament una hora i reoberts dos carrils després.





Mossos d'Esquadra ha rebut l'avís a les 23.24 hores i van ser traslladades al lloc de l'esdeveniment tres patrulles Mossos, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, tres ambulàncies i el servei de suport psicològic de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





Les causes de l'accident encara estan sent investigades; el vianant, un home de 46 anys i veí de Girona, va ser mortalment atropellat després d'aparcar el vehicle al voral i creuar la via a peu, i el conductor ha romàs il·lès.





Amb aquesta víctima ja són 64 les persones mortes en accidents de trànsit en el que va d'any a la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya, 6 d'elles vianants, segons dades provisionals facilitades per Trànsit.