Fa 90 anys van executar al 'Vampir de Düsseldorf', l'assassí en sèrie més famós d'Alemanya

La ciutat alemanya de Düsseldorf va viure una onada d'assassinats el 1930. Els cadàvers apareixien mutilats, deformats i amb tot tipus d'agressions. No es van salvar ni dones, ni nens, ni homes, qualsevol podia ser una víctima d'un assassí en sèrie que va aconseguir portar el terror a Alemanya abans de la Segona Guerra Mundial.





Peter Kürten, conegut com el 'Vampir de Düsseldorf', violava, matava a cops de martell, degollava o desmembrava a les seves víctimes. Però, se'l va anomenar com al popular personatge creat per Bram Stoker per un patró que repetia en tots els seus assassinats: es bevia la sang de les seves víctimes. Va néixer el 26 de maig de 1883 a Köln-Müllheim, un barri pobre de Colònia. El seu principal referent, el seu pare, era alcohòlic i maltractava la seva dona i els seus fills, a més d'exercir violència sexual.





Viure en una bombolla plena de violència va trencar el cervell d'aquell nen que, amb 9 anys, va començar a tenir sexe amb un gos, introduint-se en la zoofília. Aviat va estendre les seves pràctiques sexuals amb cabres, ovelles i altres animals de corral. A més, tenia un fetitxe especial que li generava molt plaer: apunyalar l'animal durant l'acte sexual.





Als 16 anys, el 'vampir' va abandonar el seu domicili i, poc després. el seu pare va ser detingut i empresonat per violar la germana de l'assassí, quan només tenia 13 anys. Kürten es va dedicar a la delinqüència i va passar diverses vegades per la presó per delictes menors. La crueltat que es vivia en els centres penitenciaris d'aquesta època el va fer evolucionar, i va començar a dirigir els seus instints sàdics cap als humans.





La primera víctima Kürten va ser Christine Klein, de deu anys. La va matar el 1913 just després de sortir de la presó a una posada de Wolfstrasse. La noia estava adormida al seu llit i mai més va despertar. En un primer moment, es va acusar al seu oncle, i no es va saber què va passar realment fins molts anys després.





Quan va arribar la Primera Guerra Mundial el 'vampir' va ser cridat al front en contra de la seva voluntat. Va desertar i va ser empresonat durant tot el conflicte armat. Va tornar a aconseguir la llibertat el 1921 i es va casar amb una ex-prostituta que havia estat empresonada per assassinar la seva parella.





Va viure una vida tranquil·la uns anys fins al 1929, quan va matar a Gertrude Abermann, una nena de 5 anys. Kürten va enviar una carta a la premsa detallant on havia enterrat el cos: volia atenció, volia generar terror. L'assassí no va ser localitzat i els seus crims van continuar. Sovint no matava a les seves víctimes i només les deixava a la vora de la mort perquè poguessin relatar el seu calvari a la premsa.





L'assassí en sèrie era el protagonista de tots els diaris de l'època i la població estava furiosa perquè les autoritats encara no l'haguessin capturat, però finalment van donar amb ell. El 14 de maig de 1930, Maria Budlick buscava un lloc per passar la nit i es va trobar amb el 'vampir'. La va portar a casa esperant mantenir relacions sexuals, però ella es va negar i la va fer fora de casa. Primer li va dir que li anava a buscar un altre lloc per allotjar-se, però en realitat la va portar a un bosc on la va violar i després la va deixar marxar.





Budlick estava avergonyida i no volia explicar que havia estat violada ja que, en aquella època, podia ser un estigma que l'acompanyés tota la vida. No obstant això, va enviar una carta a una amiga explicant-ho i es va equivocar de direcció. El destinatari erroni que va rebre el missatge es va escandalitzar i va trucar a la policia relatant per informar del contingut. Aviat van localitzar a Budlick i la van convèncer per presentar càrrecs contra Kürten.





LA FI DE L'ASSASSÍ





Van aconseguir localitzar-lo i detenir-lo. La policia ràpidament va relacionar a l'home amb altres morts i, quan va arribar el judici, va ser acusat de nou assassinats i set intents d'assassinat.





El judici va ser públic i el criminal es va mostrar com un reeixit home de negocis, vestit amb un vestit de bona qualitat. Se'l veia com a un home educat i el primer que va fer va ser demanar disculpes per les molèsties ocasionades i es va declarar innocent. No obstant això, després de l'intens interrogatori del jutge i una successió de proves impossibles de discutir durant els dos mesos del judici, Kürten va admetre la seva culpabilitat.





Va admetre que era el "Vampir de Düsseldorf" i va detallar la seva cadena de crims al professor Karl Berg, un distingit psicòleg, que posteriorment va publicar la confessió en un llibre titulat "El sàdic". Kürten va afirmar haver comès un total de 79 delictes i es va esforçar molt per convèncer les autoritats de la seva culpabilitat, potser amb l'esperança que la seva plena cooperació garantís el màxim benefici econòmic per a la seva esposa.





Als tribunals Kürten va afirmar que la seva infància i el sistema penitenciari alemany van ser els responsables d'alliberar les seves tendències sàdiques i assassines, i no va mostrar penediment pel que va fer. El jurat va trigar tot només 90 minuts a declarar-lo culpable i atorgar-li a Kürten nou sentències de mort.





Va ser executat a la guillotina el 2 de juliol de 1931. Aquest divendres es compleixen 90 anys des que van acabar amb un dels pitjors assassins de segle XX