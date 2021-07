Un gran incendi provocat per l'onada de calor arrasa un poble sencer al Canadà

Un incendi ha consumit fins als fonaments la pràctica totalitat de la localitat canadenca de Lytton, que ha registrat les temperatures més altes de la històrica onada de calor que podria haver deixat aquesta setmana gairebé 500 morts, sobretot a la regió de Columbia Britànica.





Lytton, un poble d'aproximadament 250 habitants, situat a 260 quilòmetres de Vancouver, va arribar a aconseguir el passat dimarts una temperatura rècord de 49,6ºC després de diversos dies de màxims sense precedents, fins que dimecres a la nit es va declarar l'incendi, que consumir el poble sencer en qüestió d'hores.





"De sobte vam veure el primer senyal de fum i en 15 minuts el poble sencer estava en flames", ha declarat l'alcalde de la localitat, Jan Polderman, a la cadena canadenca CBC, sobre la rapidesa amb què les flames van arrasar la localitat sencera mercè, molt en part, als forts vents de fins a 70 quilòmetres per hora que propulsaven les flames.





De moment no es té constància de víctimes mortals en l'incendi, evacuat en la seva totalitat durant els primers instants de la mateixa mentre els bombers de Columbia Britànica intenten aclarir les circumstàncies exactes.





L'incendi de Lytton i els nous focus addicionals en boscos propers - causats majoritàriament per l'impacte de llamps - també han obligat a evacuar prop d'un miler de residents a les comunitats indígenes adjacents.





En Columbia Britànica s'han registrat al menys 486 morts sobtades durant els últims cinc dies, unes dades que han fet saltar les alarmes i que superen amb escreix la mitjana de defuncions diaris ocorreguts en anys anteriors per les altes temperatures.





Això constitueix, segons el Govern, un augment del 66 per cent dels decessos per a un període de cinc dies respecte a 2020, segons informacions de la cadena de televisió Global News. L'onada de calor ha estat produïda per la qual cosa els meteoròlegs han descrit com una "cúpula d'alta pressió" sobre el nord-oest, la qual s'ha vist agreujada pel canvi climàtic. La ciutat de Vancouver ha registrat així les temperatures més altes de la història, amb els termòmetres marcant més de 46ºC.