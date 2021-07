Identifiquen el taxista que va envestir una moto aquest dijous a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha identificat al taxista que aquest dijous va envestir una moto amb dos ocupants --tots dos majors d'edat-- al carrer Travessera de Dalt a l'altura del carrer la Granja.





En un apunt a Twitter aquest divendres, la policia barcelonina ha explicat que han identificat al conductor i que s'estan coordinant amb la Fiscalia de Seguretat Viària per qualificar els delictes que es puguin derivar.





Guàrdia Urbana de Barcelona @ep





Paral·lelament, l'associació de taxistes Elit Taxi ha afirmat que denunciarà davant l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) l'incident perquè el conductor "no torni a agafar un taxi".





Així ho ha assegurat a través d'un comunicat aquest divendres, i ha "condemnat enèrgicament" el fet, com impropi d'un professional al volant.





"No hi ha cap tipus d'excusa ni atenuant que pugui justificar una cosa així, perquè hi ha lleis que s'han de respectar en qualsevol circumstància i perquè la integritat física de les persones està per sobre de qualsevol altra consideració", afirma el comunicat.





L'associació ha assenyalat que els taxistes porten anys patint assetjament als carrers, però que "el col·lectiu està ple de professionals amb alt sentit de la responsabilitat", pel que ha remarcat que els fets de dijous passat van ser una excepció.





El portaveu de l'associació, Alberto Álvarez, ha dit que el taxista està identificat i que "són les forces de l'ordre i la justícia els responsables de dictaminar el procediment sancionador a seguir", però que en cap cas i sota cap circumstància està justificat.