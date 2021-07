El secretari general de l'ONU veu amb bons ulls la "creació de condicions per al diàleg" a Catalunya

El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha evitat pronunciar-se expressament sobre Catalunya i els recents indults concedits pel Govern als presos del procés, si bé ha defensat que el diàleg és la millor via per resoldre les problemes i que per tant és important crear les condicions que portin a aquest.





Antonio Guterres @ep





En una breu compareixença a la Moncloa al costat de el president de Govern, Guterres ha sostingut que no és "propi" del seu càrrec "comentar les qüestions de política interna dels estats membres" de l'ONU, després de ser preguntat per Catalunya.





No obstant, ha subratllat que per a ell hi ha un "principi global essencial" que és que "tots els problemes s'han de solucionar políticament" i que "el diàleg és un instrument essencial per a solucionar els problemes del nostre temps".





En aquest sentit, "la creació de condicions perquè el diàleg pugui fructificar és sempre una cosa molt important en les nostres societats", ha rematat, sense esmentar en cap moment a l'actuació de Govern ni a Catalunya.