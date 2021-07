La vacuna de Janssen, forta davant la variant Delta

@EP





Johnson & Johnson ha anunciat aquest dijous dades que demostren que la seva vacuna contra la COVID-19 d'una sola dosi genera una activitat "forta i persistent" contra la variant Delta i altres d'alta prevalen







A més, les dades van mostrar que la durabilitat de la resposta immunitària es va perllongar durant al menys vuit mesos, el període de temps avaluat fins a la data. Els dos resums d'aquests estudis s'han enviat per a la seva publicació a bioRxiv.





"Els estudis reforcen la capacitat de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson per ajudar a protegir la salut de les persones a tot el món. Creiem que la nostra vacuna ofereix una protecció duradora contra el COVID-19 i provoca una activitat neutralitzant contra la variant Delta. Això se suma al sòlid conjunt de dades clíniques que donen suport a la capacitat de la nostra vacuna d'una sola injecció per protegir contra múltiples variants d'interès ", ha comentat el vicepresident del Comitè Executiu i director científic de Johnson & Johnson, Paul Stoffels.





"Les dades corresponents als vuit mesos estudiats fins ara mostren que la vacuna genera una forta resposta d'anticossos neutralitzants que no disminueix, sinó que observem una millora amb el temps. A més, observem una resposta immunitària cel·lular persistent i particularment robusta i duradora", ha afegit el director global d'Investigació i Desenvolupament de Janssen, Johnson & Johnson, Mathai Mammen.





En un subconjunt de vuit participants en l'estudi de fase 3 'ENSEMBLE', la vacuna provocar una activitat d'anticossos neutralitzants contra la variant Delta a un nivell encara més alt que l'observat per a la variant Beta (B.1.351) a Sud-àfrica, on es va demostrar una alta eficàcia contra la malaltia greu / crítica.





A 'ENSEMBLE', la va anar un 85 per cent eficaç contra la malaltia greu / crítica i va demostrar protecció contra l'hospitalització i la mort. La vacuna va ser sistemàticament eficaç en totes les regions estudiades a nivell mundial, fins i tot a Sud-àfrica i Brasil, on hi va haver una alta prevalença de les variants Beta i Zeta (P.2) de ràpida aparició durant el període d'estudi.





D'altra banda, els resultats d'un subestudi de fase 1 / 2a en 20 participants van mostrar que les respostes immunitàries humorals i cel·lulars van durar al menys vuit mesos, l'últim punt de temps registrat en l'estudi fins ara. Les dades van mostrar que les respostes de les cèl·lules T, incloses les cèl·lules T CD8 + que busquen i destrueixen les cèl·lules infectades, van persistir durant els vuit mesos examinats.





Una sola dosi de la vacuna de Janssen va generar anticossos neutralitzants contra una sèrie de variants de la SARS-CoV-2 que són motiu de preocupació, i que van augmentar amb el temps, fins i tot contra la variant Delta (B.1 .617.2), la variant beta (B.1.351), parcialment resistent a la neutralització, les variants Gamma (P.1) i altres, incloses les variants Alfa (B.1.1.7), Epsilon (B.1.429), Kappa (B.1.617.1 ) i D614G, així com el cep original de la SARS-CoV-2 (WA1 / 2020).