Sanitat demana guardar 1,5 metres de distància a platges i piscines

El Ministeri de Sanitat ha divulgat de cara a el període estival una sèrie de recomanacions per evitar ofegaments i lesions en els mitjans aquàtics. Adverteix, també, dels riscos que suposen algunes conductes al voltant de les platges, piscines i similars, així com de la importància de complir la normativa contra la COVID-19.





Els ofegaments són la tercera causa de mort per causes externes, és a dir, aquelles produïdes per accidents, violència, esdeveniments ambientals, enverinaments i altres efectes adversos. D'altra banda, també es poden produir lesions greus en el medi aquàtic, com traumatismes cranioencefàlics i lesions medul·lars. Generalment vénen provocades per actuacions com tractar de capbussar des de gran alçada, no comprovar la profunditat de l'aigua o tirar-se massa a prop de la vorada a les piscines. Les víctimes són majoritàriament homes joves.





En 2018, hi va haver 483 morts a Espanya a causa d'ofegaments accidentals (378 homes i 105 dones), trencant la tendència descendent dels anys anteriors. A més, el 2019 van ser 60 les persones hospitalitzades com a conseqüència de les lesions produïdes al saltar o llançar-se de cap a l'aigua, sis d'elles per lesió medul·lar. Totes aquestes desgràcies es poden prevenir de forma molt senzilla, seguint les recomanacions.





Sanitat explica que hi ha diversos factors de risc relacionats amb els ofegaments. Són principalment l'adopció de conductes de risc, els moments de relaxació en la vigilància de menors, banyar-se en zones sense vigilància, el consum d'alcohol i altres drogues prop o dins de l'aigua, les condicions mèdiques com l'epilèpsia i els turistes no familiaritzats amb les particularitats de les aigües locals. S'ha de tenir especial atenció tant amb la gent gran com amb els menors d'edat.





LA PREVENCIÓ: RECOMANACIONS PER A UN

BANY SEGUR





El Ministeri detalla que la millor prevenció en el cas dels menors és la vigilància, ensenyar-los a nedar i educar-los perquè respectin les normes de seguretat. "Els ofegaments es produeixen de forma ràpida i silenciosa, la majoria de les vegades s'havia perdut de vista a la víctima durant menys de cinc minuts. Per tant, vigila'ls en tot moment quan estiguin a l'aigua o jugant prop d'ella i no delegui aquesta responsabilitat en un nen més gran. a més, no deixi sol en cap moment a un nadó o nen petit en una banyera o piscina inflable. Un nadó pot ofegar-se en tan sols uns centímetres d'aigua ", assenyalen.





D'altra banda, insten assegurar-se que la piscina a la qual va amb la seva família compti amb socorrista. "Recordeu que la vigilància dels seus fills menors és la seva responsabilitat, i la del socorrista és el rescat i el salvament aquàtic quan sigui necessari", indiquen.





A la platja, insten a respectar les banderes. "Mai es banyi si està vermella, i amb groga és perillós: banyeu-vos només fins a la cintura i amb precaució. A més, banyeu-vos en platges amb vigilància i respecti sempre les indicacions dels socorristes. D'altra banda, no sobreestimi la seva condició física ni la capacitat de nedar: al mar, si es cansa o té dificultat per tornar, nedi d'esquena movent les cames només fins a arribar a prop de la riba. Finalment, si sent que l'arrossega un corrent, nedi paral·lelament a la platja i, un vegada que hagi sortit de la mateixa, nedi cap a la riba ", detallen.







Un altre dels consells és no banyar-se en zones en què estigui prohibit el bany, així com banyar-se sempre en companyia, particularment si es tracta d'una persona gran o amb algun problema de salut. Igualment, recorden que "banyar-se de nit és molt perillós, ja que si passés alguna cosa, ningú podria veure-li".





Al costat d'això, demanen tenir en compte que el consum d'alcohol disminueix la capacitat de reacció davant un perill o pot propiciar el adoptar conductes de risc. "Tirar-se de cap des d'una gran altura, com ponts, arbres o balcons, pot produir lesions molt greus. Abans de tirar-se, asseguri que hi ha prou profunditat i no hi ha cap obstacle. Especialment en cas d'aigües tèrboles", afegeixen.





MESURES DE PRECAUCIÓ EN RELACIÓ AL COVID-19

D'altra banda, Sanitat insisteix que a les zones de bany el risc associat al COVID-19 és "tan alt com el de qualsevol altre exterior". Per això, demanen evitar les aglomeracions i mantenir una distància interpersonal de al menys 1,5 metres entre no convivents; o l'ús de màscara higiènica quan no es pugui mantenir la distància interpersonal, tot i que en el moment del bany no serà necessari el seu ús.





També demanen mantenir una adequada higiene respiratòria: "tossir o esternudar al colze o utilitzar mocadors d'un sol ús de paper, que es dipositaran en un contenidor apropiat, realitzant higiene de mans posterior".





Juntament amb seguir les indicacions de les autoritats o instal·lacions respecte a sectorialització, cues, torns o cita prèvia, Sanitat demana no anar a zones de bany persones amb símptomes compatibles o en aïllament per COVID-19, ni en quarantena per contacte estret.





"Si alguna persona presenta símptomes durant la seva estada en una zona de bany, es col·locarà una mascareta, abandonarà l'espai en què es trobi i contactarà amb el seu centre de salut, telèfon de referència de la comunitat autònoma o amb el 112 si té símptomes greus ", reblen.