Els primers passos de José Luis Moreno després de sortir de presó

Després de dos dies als calabossos de la Comissaria de Moratalaz acusat dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa continuada i blanqueig de capitals, José Luis Moreno compareixia aquest dijous a l'Audiència Nacional davant el jutge Ismael Moreno, encarregat de portar el cas pel qual el productor es podria enfrontar a una elevada pena de presó.













Tot i que el ventríloc es negava a prestar declaració i preferia guardar silenci, al voltant de les 15.00 hores sortia en llibertat provisional sota fiança de 3 milions d'euros que sol·licitava la Fiscalia i que el productor haurà de dipositar abans de que ve dijous 8 de juliol .





Somrient i saludant com si res hagués passat, José Luis Moreno abandonava la

Audiència Nacional i es dirigia a la seva mansió als afores de Madrid - on la policia hauria trobat importants quantitats de diners en efectiu amagats en dobles parets i en algun tipus de búnquer - on aquest matí ha rebut la seva primera visita.





I és que, després de la seva posada en llibertat el primer que ha fet el productor ha estat reunir-se amb el seu advocat, Carlos Aguilar, que arribava poc abans de les 11 del matí al domicili de Moreno per traçar l'estratègia legal que seguirà el seu client, que de moment no ha defensat la seva innocència davant la seva presumpta estafa de més de 50 milions d'euros.





A més, el productor, amb importants problemes econòmics i present en la llista de morosos publicada aquesta mateixa setmana per Hisenda per un deute superior al milió d'euros, ha de reunir en el termini d'una setmana 3 milions per a dipositar la fiança i evitar la seva entrada en presó. Un tema que, si dubteu, estarà tractant amb el seu advocat, que a la seva arribada a la reunió amb Moreno evitava fer declaracions a la premsa congregada a les portes a l'espera de les primeres paraules del ventríloc després de la seva detenció.





D'altra banda, i aa més de Carlos Aguilar, la casa del productor ha estat un anar i venir constant de persones i moviments que reflecteixen una frenètica activitat per part de José Luis Moreno, que ara intentarà de totes totes no tornar a la presó.