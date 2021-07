La pensió dels 'baby boomers' patirà un ajust moderat amb el nou mecanisme d'equitat

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat aquest dijous que el nou mecanisme d'equitat intergeneracional que substituirà el factor de sostenibilitat produirà un "ajust moderat" sobre la pensió dels anomenats 'baby boomers'.





Escrivà, en declaracions a TVE, ha explicat que l'acord de pensions aconseguit amb els agents socials defineix en termes generals el que és aquest mecanisme, que encara està per concretar, per la qual cosa les parts s'han donat de termini fins el 15 de novembre. Un cop llest, la idea és introduir-lo en la reforma a través d'una esmena al projecte de llei.





José Luis Escrivá @ep





El ministre ha explicat que el factor de sostenibilitat, introduït en la reforma de 2013 i eliminat en l'acord de pensions que avui signaran al Palau de la Moncloa el Govern i els agents socials, estava "mal definit" perquè vinculava les pensions a l'augment de l'esperança de vida, afectant a tots els futurs pensionistes i més de manera indefinida.





Escrivà ha assenyalat que el problema de sostenibilitat de les pensions està "molt concentrat conjunturalment" en la generació dels anomenats 'baby boomers', els nascuts entre finals dels anys 50 i fins a més o menys els anys 70.





Així, el que, segons Escrivà, farà el nou mecanisme d'equitat intergeneracional és fer que aquesta generació, que és "més ampla", assumeixi "una mica de l'esforç" que s'ha de fer per moderar la despesa en pensions durant un període concret de temps.





"És un ajust força moderat. No veuran reduïda la seva pensió, podran triar entre un ajust petit en la seva pensió o alternativament podrien treballar una mica més. Tenim encara de concretar els detalls", ha explicat el ministre.





Escrivà ha indicat que en l'acord de pensions el problema de l'esperança de vida s'aborda procurant que l'edat efectiva de jubilació es vagi acostant a l'edat legal i també amb l'augment gradual de l'edat de jubilació legal fins als 67 anys recollit en la reforma de 2011.





AMPLIACIÓ DEL PERÍODE DE CÀLCUL LLIGAT A L'ELECCIÓ D'ANYS





El ministre també s'ha referit a l'ampliació del període de càlcul de la pensió, que s'abordarà l'any que ve, en el següent bloc de la reforma de les pensions. Aquesta mesura, ha insistit, s'ha d'acompanyar d'una "major generositat" a les llacunes de cotització i de la possibilitat de descartar els pitjors anys de cotització.





En aquest sentit, Escrivà ha garantit que l'objectiu d'aquesta mesura no és minvar la quantia de la pensió i que l'ampliació del període de càlcul anirà lligada, sí o sí, a l'elecció dels millors anys de cotització.





El ministre ha assenyalat a més que espera que la primera pota de la reforma de pensions, la qual se signa avui a la Moncloa, arribi al Parlament a principis de setembre i entri en vigor a finals d'any, perquè alguns dels seus elements, com la revaloració de les pensions amb l'IPC, pugui estar vigent ja en 2022.





Sobre què opina Brussel·les de les reformes en matèria de pensions, Escrivà ha dit que "indiscutiblement va a satisfer a Brussel·les", perquè es compleix amb el Pla de Recuperació, on hi ha tot un conjunt de "fites" associats a l'enfortiment i la modernització de l' sistema de pensions. "Amb el que anem a signar avui estem donant compliment de forma clara a quatre d'aquestes fites", ha ressaltat.





D'altra banda, el titular del Ministeri ha indicat que discrepa que el que recull aquest acord sigui "la part fàcil". Escrivà ha criticat que per fàcil s'entenguin els elements que asseguren la sostenibilitat del sistema, la suficiència i equitat i el mecanisme "més potent que és el d'apropar l'edat efectiva de jubilació a la legal".





"S'ha trigat dècades a recordar-tots els elements. L'anterior acord és de fa més de deu anys", ha postil·lat el ministre, després de ressaltar que també hi ha un acord de principis perquè els autònoms cotitzin pels seus ingressos reals. "Portem dècades darrere d'ell", ha afegit.





Preguntat sobre les bonificacions a la contractació, Escrivà ha afirmat que hi ha un compromís dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. "Cal analitzar totes les bonificacions en els seus propis mèrits, ja que hi ha algunes que suposen un pes mort i que en comptes de crear ocupació substitueixen una feina per un altre i l'efecte net és zero", ha dit.