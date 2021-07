El IDIS descobreix com frenar la insuficiència renal

@EP





Un grup de científics del laboratori d'Investigació en Nefrologia de l'IDIS (NefroCHUS) que està liderat per Miguel García, ha fet pública un gran troballa en la més prestigiosa revista de nefrologia del món, JASN. Els experts han trobat un mecanisme essencial en el tractament de la poliquistosi renal, que és la tercera causa d'insuficiència renal terminal. L'estudi, dut a terme en models animals, mostra que actuant sobre una via de senyalització anomenada Tweak es fa més lent el creixement dels quists i, per tant, la progressió de la malaltia.





Hereditària, prevalent i incapacitant





La malaltia renal poliquística autosòmica dominant (PQRAD), anomenada més comunament poliquistosi renal, és la malaltia renal hereditària més comú en la societat i la tercera de base genètica coneguda més prevalent amb un de cada 800 nascuts vius que la pateixen. La malaltia provoca múltiples quists en els dos ronyons, que acaben produint una fallada renal entre els 40 i 50 anys d'edat; així com desenvolupament de quists en altres òrgans, anomalies vasculars, cardíaques, digestives i musculoesquelètiques.





La fallada renal és la característica més freqüent de la malaltia, en canvi, la pitjor és la mort precoç o la discapacitat dels pacients per hemorràgies subaracnoideas per aneurisma intracranial. La PQRAD s'hereta a causa de les mutacions en els gens PKD1 i PKD2, el que vol dir que cada fill d'un pare afectat té un 50% de probabilitats d'heretar el gen mutat i patir aquesta patologia.





Els tractaments actuals per aquest problema de salut són limitar la morbimortalitat causada per les complicacions de la malaltia per intentar retardar el moment en què es produeixi la fallada renal terminal. El retard de l'entrada en diàlisi, el trasplantament i el Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) són els abordatges terapèutics actuals.





Troballa





L'avanç del laboratori d'Investigació en Nefrologia de l'IDIS, liderant un grup multidisciplinari de científics del CHUS, de la Fundació Jimenez Díaz de Madrid, de la Universitat de Maryland de USA i de l'institut IRCCS-San Raffaele de Milà, suposa un gran pas per a tractar aquesta malaltia.





Els investigadors han trobat una nova via de senyalització implicada en el creixement quístic i han trobat la que podria ser una nova teràpia per a la Poliquistosi Renal Autosòmica Dominant. Per aconseguir-ho han modificat genèticament ratolins pra poder ficar-los la mutació que porten els afectats i comprendre d'aquesta manera els mecanismes subjacents a la malaltia.





"En aquest treball, hem aconseguit identificar la presència de la citoquina pessigar i el seu receptor Fn14 en ronyó, observant que pessigar és un estimulador de el creixement dels quists en els ratolins, mentre que l'antagonista anti-pessigar aconseguia un efecte contrari, inhibint significativament la poliquistosi renal. Aquesta inhibició de el creixement quístic, va aconseguir que la proliferació cel·lular que promou el creixement de l'quist disminuís significativament, també l'activació d'altres cascades de senyalització associades amb la malaltia, va disminuir també la fibrosi i l'apoptosi i va bloquejar el reclutament de macròfags estimuladors de la cistogénesis ", explica el primer autor d'l'estudi, Adrián Cordido.





Amb això es va aconseguir preservar la funció renal i es va disminuir bastant la mortaldat associada a la malaltia. Aquest descobriment és un gran avenç científic en la recerca de possibles tractaments per a la malaltia i obre noves vies d'investigació per seguir aprenent sobre ella.