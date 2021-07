Investigadors descobreixen com augmentar l'èxit de les vacunes contra el Covid-19

Els investigadors que desenvolupen la vacuna COVID-19 d'Oxford-AstraZeneca han identificat biomarcadors que poden ajudar a predir si algú s'ha de protegir amb la punxada que rebi, segons publica la revista Nature. L'equip de la Universitat d'Oxford, Regne Unit, va identificar un 'correlat de protecció' de les respostes immunes dels participants de l'assaig.





Vacuna contra el Covid-19 @ep





La identificació d'aquests marcadors sanguinis, diuen els científics, millorarà les vacunes existents i accelerarà el desenvolupament d'altres noves al reduir la necessitat de costosos assajos d'eficàcia a gran escala.





"Ens agradaria tenir una mesura d'anticossos que sigui una guia fiable per a la protecció perquè podria accelerar l'autorització de noves vacunes", diu David Goldblatt, vacunólogo de l'University College London.





Les noves formulacions de vacunes contra la grip, per exemple, generalment es jutgen per si desencadenen una resposta d'anticossos prou fort contra una proteïna viral en un nombre relativament petit de persones, en lloc de en assajos grans que busquen reduccions en les taxes de infecció. Els investigadors i reguladors esperen fer el mateix amb les vacunes COVID-19.





"El poder d'un correlat en les vacunes és profund", diu Dan Barouch, director del Centre de Virologia i Investigació de Vacunes del Centre Mèdic Beth Israel Deaconess a Boston, Massachusetts. "Si hi ha una correlació fiable, llavors es pot utilitzar en assaigs clínics per prendre decisions sobre què vacunes és probable que funcionin, quin tipus de vacunes és probable que funcionin o com de duradores seran les vacunes".





Les troballes s'informen en un estudi pre-imprès publicat en medRxiv el 24 de juny 1.