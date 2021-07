Una pandèmia diferent: els canvis en la nova onada de Covid-19

Qui guanyés la cursa, el virus o les vacunes? La campanya de vacunació ha pres velocitat a tot el món, però l'aparició de la variant índia, ara anomenada Delta, ha tornat a originar una nova onada i posat a les autoritats en alerta.





Per evitar una nova onada com les que vam viure l'any passat, "hem de vacunar al voltant del 60% de la població mundial per aturar l'epidèmia de Covid-19", explica en una entrevista al diari francès Le Monde, Bruce Aylward, expert de la organització Mundial de la Salut. Al científic li preocupa la represa descontrolada d'una epidèmia en els països més vulnerables i davant la falta de solidaritat dels països rics en una distribució equilibrada de inoculantes.









Unsplash





No obstant això, els experts expliquen que ara estem vivint una pandèmia diferent. "Crec que tindrem una nova onada però que serà molt més matisada que les primeres perquè hi ha un nivell de vacunació que no és per res igual", va explicar el president del consell científic francès, Jean-François Delfraissy.





Ara la pandèmia tindrà diferents velocitats segons el país que la pateixi. Delfraissy sosté que la crisi acabarà quan "el 100% de la població hagi estat vacunada o contaminada. I probablement sigui el 2022, al menys en els països rics ".





L'OMS té com a objectiu una cobertura de vacunació del 10% per a fins de setembre i del 30% al 40% per a fins d'any. El 70% podria aconseguir-se a mitjan 2022. Les autoritats de l'organisme reclamen que l'objectiu sigui més ambiciós.





BAIXA LA PREVALENÇA





Els anàlisis en Anglaterra reflecteixen que la prevalença comunitària del coronavirus actualment és cinc vegades menor que quan el país tenia números de casos similars l'any passat. Aquest dimarts, Regne Unit va registrar 20.479 casos. A l'observar les dades de casos diaris, es podria suposar que el país es troba ara en una situació similar a mitjans de desembre, quan es van informar al voltant de 20.000 infeccions diàries. No obstant això, el 13 de desembre, quan els casos van arribar una mitjana de 20.263, s'estaven realitzant 340.285 test cada dia, en comparació amb les taxes actuals de de 922.622. L'anàlisi, presentat pel diari The Telegraph, també explica que la prevalença comunitària ha d'haver estat més gran l'última vegada que el país va informar xifres similars.





L'Oficina d'Estadístiques Nacionals (ONS) confirma aquestes presumpcions. Les dades setmanals mostren que només 1 de cada 440 persones en la comunitat a Anglaterra té actualment una infecció per coronavirus. Quan van experimentar xifres diàries similars, la prevalença comunitària era d'1 a 85, cinc vegades més alta del que és ara. Les dades suggereixen que si estiguéssim analitzant a la mateixa quantitat de persones que l'any passat, es haurien d'estar detectant uns 7.536 casos per dia.





UNA PANDÈMIA PER ALS JOVES





La principal novetat d'aquesta onada és que la majoria dels infectats són gent de vint anys o adolescents, i es pot veure especialment en un cas com Espanya. Els casos nous portaven en descens des de l'abril, encara que en les últimes setmanes la caiguda era cada vegada més sostinguda i dimecres passat va trencar finalment la tendència i va començar a repuntar fins als 117 casos per 100.000 habitants.





La majoria dels infectats en aquesta onada a Espanya són adolescents. En aquesta població la incidència acumulada a 14 dies supera els 287 casos per 100.000 habitants, mentre entre els joves d'entre 20 i 29 anys, es dispara 73 punts en un dia fins als 366 casos.





Aquest grup és el més desprotegit: a més de ser els menys aconseguits per les vacunes, tenen un comportament social que fomenta la transmissió de virus. En aquest escenari, cal recordar l'aixecament en gairebé tota Europa de les restriccions per la pandèmia. La tornada a moltes de les activitats, com les sortides nocturnes, és un còctel perfecte per a noves infeccions.