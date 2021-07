Rocío Flores torna a carregar contra la seva mare: "Em sembla vergonyós i no ho entenc com a filla"

Olga Moreno ha estat l'escollida per l'audiència de 'Supervivientes' per rebre una caixa plena de cartes i records dels seus familiars i els seus éssers estimats. Entre elles, una escrita per Antonio David Flores, de la qual de moment hem conegut tan sols un fragment que, de totes totes, és una resposta a la polèmica frase de Rocío Carrasco en la seva sèrie documental assegurant que la sevillana "no tenia cony "per enfrontar-s'hi. "A tu et sobra el que altres no han tingut mai" li transmetia el excol·laborador a la seva dona, deixant-literalment 'a quadres' sense entendre a què es podria referir el pare de la seva filla.





Rocío Flores @ep





Una frase que està donant molt que parlar i sobre la qual avui s'ha pronunciat la seva filla, Rocío Flores, a 'El programa de Ana Rosa'. "Crec que és evident que fa a la meva mare", ha

afirmat, assegurant que no sap per què el seu pare ha decidit respondre així als atacs de la seva exdona a Olga en el seu docusèrie: "Això que t'ho digui ell perquè jo no he dit res".





"Per a mi la frase que deixa anar la meva mare en aquest documental em sembla vergonyós. No sóc responsable d'aquesta frase ni sóc respondable que l'organització de 'Supervivientes' decidís introduir-la al concurs", ha assenyalat Rocío, assegurant que el seu pare, que "està fins aquí" - en referència al seu afartament - ha pensat "on les donen les prenen" i ha escrit aquest missatge dirigit a al seu exdona que, la jove ha confessat, "tampoc em sembla bé".





I és que Rocío no és partidària d'enviar missatges subliminals a Olga - com ha fet el seu pare - que el puguin afectar de cara a la recta final de 'Supervivientes' i, com ha confessat, "jo li he escrit una carta que no té absolutament res a veure amb el de fora. Li he dit que és una truja, que és la reina de la sínia, que no es preocupi, que em feia molta falta però que la volia veure arribar molt lluny, que seguís lluitant i demostrant com ho està fent ". "L'únic que m'importa és que l'Olga no es desestabilitzi i estigui bé fins al final del concurs", ha afegit.





Tot i censurar la frase que el seu pare ha escrit en la seva carta a la seva dona, Rocío ha volgut deixar clar "la persona que diu això de no té cony oblidem que no és Antonio David Flores sinó Rocío Carrasco". "No entenc com filla aquesta frase, no em vull ni imaginar ell com a marit d'Olga que se li hagi posat aquesta frase en el concurs", ha assenyalat, sense entendre la finalitat de l'organització de 'Supervivientes' al fer que Olga la llegís en directe: "Per a què? ¿Per riure d'ella amb una frase que no coneix i que no té ni idea de què va?". "El meu pare té el dret a contestar", ha assegurat.





"No sóc responsable del que hagin fet cada un", ha tancat el tema Rocío Flores, agraint a el programa l'oportunitat d'explicar-se amb aquesta nova polèmica que envolta a la seva família i que augmenta, encara més, la bretxa entre Rocío Carrasco i Antonio David Flores.