El Govern central vol repoblar amb migrants l'Espanya buidada

Espanya buidada @ep





El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assegurat aquesta setmana que els sembla "molt bé" la idea de repoblar amb migrants l'Espanya buidada, després de rebre propostes de la Junta de Castella i Lleó i d'alguns ajuntaments.





"Em sembla molt bé, és una idea que tenim al cap", ha subratllat Escrivà aquest dilluns en un esmorzar informatiu de Nova Economia Fòrum, a l'ésser preguntat per una carta enviada pel vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea , amb una proposta de repoblar amb migrants els pobles de la regió.





Escrivà considera que aquesta "mostra de disponibilitat" per part de comunitats autònomes com Castella i Lleó i d'algun altre ajuntament, els va a "permetre treballar junts els pròxims mesos".





El ministre ha afegit que en el pla de recuperació han constatat una quantitat "significativa" de fons en la secretaria d'Estat de Migracions per desenvolupar centres propis de l'Estat "que incideixin en aquesta distribució dels migrants per tot el territori tenint en compte situacions com la de l'Espanya despoblada ".





D'altra banda, el ministre ha anunciat que el Govern aprovarà la modificació del reglament d'Estrangeria "just abans" o "a la tornada de l'estiu, amb total seguretat".





Segons ha precisat, amb aquesta modificació, corregiran una "anomalia", ja que els menors estrangers no acompanyats, a l'arribar als 18 anys, es trobaven en una "situació d'indefinició" perquè "els requeriments administratius per incorporar-se al mercat treball eren insuportablement pesats , i de facto els impedia a la majoria treballar ".





"El model que tenim, que tendeix a estendre, per diferents canals, de vegades purament pesadesa administrativa, a estendre enormement el període d'aquesta irregularitat, això genera bosses inacceptables d'economia submergida que hem de reconduir", ha indicat el ministre.





En aquest sentit, ha subratllat la importància de "formar adequadament" als joves migrants que arriben a Espanya perquè en un futur a curt o mitjà termini puguin incorporar-se al mercat de treball, sobretot, a mitjans de la dècada, quan "es necessitarà una important força de treball per l'arribada de la jubilació dels baby boomers ".





ESCOLARITZACIÓ OBLIGATÒRIA DE 0 A 3





A més, preguntat per la baixa natalitat a Espanya, Escrivà ha proposat reduir la precarietat, crear condicions que afavoreixin la conciliació, ampliar l'oferta d'habitatge assequible i fer obligatòria l'escolarització de 0 a 3 anys.





"Cal ajudar fent obligatòria l'escolarització de 0 a 3 anys i augmentant la despesa que es dirigeixi al fet que aquesta escolaritat que ara mateix no és gratuïta, progressivament ho sigui en el temps, això ajudarà a que hi hagi unes condicions més favorables per tenir fills ", ha subratllat el ministre.





També ha dit que "probablement calguin més ajudes a la natalitat" i ha proposat "donar-li una volta a com són els incentius en l'impost sobre la renda.