El mercat de la mort: multa de 1,1 milions a 7 funeràries per negar-se a llogar sales de vetlla a un competidor

El Consell de la Competència d'Andalusia, pertanyent a la C ONSEJERIA de Transformació Econòmica, Indústria, Coneixement i Universitats de la Junta d'Andalusia, ha imposat una multa de més d'un milió d'euros a set empreses funeràries de Huelva per abusar de la seva posició de domini al negar-se a llogar sales de vetlla a un competidor.





Segons ha publicat L'Independent, els fets tenen el seu origen en una denúncia que Funerària Mancera SL va presentar el 2017 davant l'Agència de la Competència andalusa per posar en el seu coneixement que les empreses Servisa i Tanatoris de l'Atlàntic SL li estaven denegant la prestació de serveis i li aplicaven preus discriminatoris en altres tanatoris de Huelva explotats tant per la segona com per tanatoris de Huelva SL.





vetlla @ep





La investigació de l'Agència va concloure amb l'obertura d'un expedient sancionador al juny de 2019 contra Tanatoris de l'Atlàntic, Tanatoris de Huelva, Servisa, Tanatori-Crematori de Cartaya SL i Previpaz SL per un possible abús de posició dominant, una pràctica prohibida al article 2 de la Llei de Defensa de la Competència.





Ara, l'expedient sancionador ha conclòs amb la imposició d'una multa de 1,1 milions d'euros a les cinc empreses anteriors ja Dolfina Savallà SL i Letimar Boira SL, concessionàries a les localitats de Rociana de l'Comtat i Boira. Segons la resolució, la multa s'imposa per la "negativa reiterada i injustificada" a llogar les seves sales de vetlla al seu competidor per així propiciar la seva "exclusió" del mercat.





De la multa de 1,1 milions d'euros Servisa haurà de pagar 902.785 euros; Tanatoris d'Huelva, 92.501 euros; Previpaz, 66.699 euros; Tanatori-Crematori de Cartaya, 9.824 euros; Tanatoris de l'Atlàntic, 5.657 euros, Dolfina Savallà, 1.794 euros, i Letimar Boira, 1.019 euros.

Perjudici per al consumidor





En la seva resolució, el Consell de la Competència d'Andalusia assenyala que la negativa a llogar les sales de vetlla no només ha tingut efectes perjudicials per a l'empresa a la qual se li va denegar el servei, sinó també per al consumidor, que ha vist danyat el seu dret a triar "lliurement" l'empresa funerària amb la qual contractar el servei.





"En aquest sentit, els clients d'una companyia asseguradora es converteixen en ostatges de l'entitat titular del tanatori, ja que obligatòriament hauran d'acceptar la prestació del 'servei complet', sense que puguin acudir a una altra empresa alternativa, si volen que el seu difunt sigui vetllat en el municipi on es troba situat aquest tanatori ", subratlla.

Negativa a prestar el servei





Segons ha relatat el denunciant, Funerària Mancera, un dels fets va tenir lloc al novembre de 2017, quan l'administrador únic de la funerària i el fill d'una difunta es van traslladar a al tanatori de Servisa a Huelva capital per reservar una de les sales de vetlla . Allà, el superior de les instal·lacions els va indicar que "no anaven a fer el servei".





Això va provocar que haguessin de traslladar-se a un altre tanatori de la capital de Huelva, gestionat aquest cop per Tanatoris de l'Atlàntic. "Quan faig la meva sol·licitud, em donen el condol i em diuen que sí que hi ha sales lliures i sense problemes. Però quan s'assabenten que havia contractat el servei funerari amb l'empresa de la competència -Funeraria Mancera- em diuen que no, que si no fan el servei complet del funeral de la meva mare ells no em lloguen la sala ", assenyalava la clienta.





Finalment, la negativa de les dues empreses va obligar a la familiar de la difunta a realitzar la vetlla al tanatori de Punta Umbría, que estava disponible i no va posar impediment.





Durant la seva investigació, l'Agència de la Competència va demanar al·legacions sobre aquest cas tant a Servisa com a Tanatoris de l'Atlàntic. Les dues van reconèixer disposar de sales de vetlla lliures per al dia en què s'anava a celebrar el de la clienta afectada.





"Quan Servisa ha pretès justificar la seva denegació amb la disponibilitat de sales de vetlla o remetent-se al criteri del Director de Zona a Huelva, la realitat ha revelat que es tractava d'arguments buits de contingut, doncs, d'una banda, existien sales disponibles a les dates en què van ser requerides i, d'altra, el director de la zona va deixar palès que es limitava a seguir les ordres de la Direcció de Servisa ", detalla la resolució.