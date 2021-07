Lloret de Mar acollirà una marató de vacunació sense cita prèvia

Vial d'una vacuna de Covid-19 @ep





Lloret de Mar (Girona) acollirà el proper dimecres una marató de vacunació del Covid-19 sense cita prèvia dirigida a les persones de la franja d'edat de 45 a 69 anys, ha informat la Corporació de Salut dels Maresme i la Selva en un comunicat aquest divendres.





Els participants hauran de pertànyer a l'àrea bàsica de salut en què es desenvolupa l'acció, no tenir cita programada en un altre punt de vacunació, no haver rebut cap dosi i no haver passat el Covid-19 en els últims sis mesos.





L'acció, impulsada per la Conselleria de Salut de la Generalitat, es realitzarà en el torn de matí i de tarda, és a dir, de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 20 hores al CAP Lloret de Mar, l' CAP Rieral i el consultori local de Tossa de Mar (Girona).