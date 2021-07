L'Antàrtida registra la temperatura rècord de 19'3 graus

L'Organització Meteorològica Mundial ha reconegut un nou rècord de temperatura màxima per l'Antàrtida de 18,3 graus Celsius el 6 de febrer de 2020 a l'estació d'Esperanza (Argentina).





No obstant això, ha invalidat un rècord de temperatura encara més elevada, de 20,75 ° C, que es va registrar el 9 de febrer de 2020 a una estació automàtica de monitorització de l'permafrost (Brasil) a l'illa Seymour.





El rècord de temperatura que s'havia aconseguit anteriorment en la regió antàrtica (la part continental, inclosos el continent i les illes circumdants) va ser de 17,5 ° C el 24 de març de 2015, a l'estació d'investigació Esperança. Per al conjunt de la regió antàrtica --és a dir, tot el gel i terra situats a sud del paral·lel 60 ° S-- el rècord és de 19,8 ° C, valor registrat a l'illa de Signy al gener de 1982.





Antàrtida @ep





"La península antàrtica --el extrem nord-occidental de el continent prop d'Amèrica del Sud- és una de les zones del planeta en què es registra un ritme més ràpid d'escalfament: gairebé 3 ° C en els últims 50 anys. Per tant, aquest nou rècord de temperatura és coherent amb el canvi climàtic que estem observant. L'OMM treballa en col·laboració amb el Sistema de el Tractat Antàrtic per ajudar a conservar aquest continent impol·lut ", va comentar en un comunicat el secretari general de Organització Meteorològica Mundial (OMM), Petteri Taalas.





Un comitè de l'Arxiu de l'OMM de Fenòmens Meteorològics i Climàtics Extrems va realitzar una àmplia avaluació de la situació meteorològica a la península antàrtica en el moment en què es van notificar els rècords.





Va determinar que l'existència d'un gran sistema d'alta pressió sobre la zona crear condicions característiques del föhn (vents descendents de vessant que produeixen un important escalfament de la superfície) i va donar lloc a un escalfament local tant a l'estació Esperança com a l'illa Seymour . Segons es desprèn d'avaluacions anteriors, aquestes condicions meteorològiques són propícies perquè es produeixin temperatures rècords.