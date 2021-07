Porcs radioactius han ocupat Fukushima i estan en guerra amb els veïns que volen tornar

Segons els informen els mitjans locals japonesos, els porcs híbrids radioactius s'han apoderat d'una part de la zona d'exclusió nuclear a Fukushima. Els científics van descobrir l'amenaça prop de l'antiga planta d'energia japonesa a les àrees urbanes desocupades pels humans arran del col·lapse de 2011 a la planta.





Van descobrir que el senglar japonès, el senglar local de país, ha envaït una àrea que alguna vegada va estar habitada per 160.000 persones, segons un estudi sobre la vida silvestre a la regió. Els que els han vist els descriuen com "arrogants i agressius". També van començar a creuar-se amb els porcs domesticats que havien escapat i que havien deixat enrere els seus amos anteriors.





Porcs radioactius de Fukushima





Això ha resultat en un nou tipus d'híbrid de senglar i porc de la zona d'exclusió inicial, que està a 20 km de la planta nuclear i on es creia que els nivells de radiació eren els més alts. Aquest horrible beuratge radioactiu ara representa fins al 10 per cent de la població local.





Es tem que aquests nous porcs tinguin la intel·ligència salvatge del senglar combinada amb els hàbits de domesticació dels porcs de granja.





Els humans que intenten recuperar les seves antigues cases al voltant de la planta de Fukushima estan en guerra amb els nous colons. Les zones d'exclusió de Fukushima s'han aixecat gradualment per etapes des de 2011 perquè les persones tornin a casa seva. No obstant això, alguns dels porcs agressius s'han mantingut ferms i han atacat els humans. En alguns casos, els humans han recorregut a caçar-los.





Els detalls de com la radiació va afectar a la fauna local van ser publicats recentment a les Actes de la revista Royal Society B. L'estudi va trobar que els híbrids no mostraven signes de mutació, tot i estar contaminats amb fins a 300 vegades la dosi segura per humans de l'isòtop radioactiu cesi-137.





Els científics suggereixen que si bé el mestissatge de l'espècie no ha tingut efectes nocius, creuen que els gens del porc eventualment diluiran la composició genètica híbrida fins que "els gens finalment desapareguin en aquesta àrea". No és infreqüent que les àrees urbanes siguin conquerides per la naturalesa després de les evacuacions humanes, igual que va succeir en l'àrea que envolta el lloc del desastre de Txernòbil de 1986.