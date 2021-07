Les 97 platges catalanes amb "Bandera Blava" del 2021

@EP







Des d'aquesta setmana, a 97 platges catalanes ja onejarà el distintiu de Bandera Blava. Així doncs, si vas a una platja i hi veus aquest símbol voldrà dir que estaràs a una zona que l'Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) - Fundació per a l'Educació Ambiental (FEE) ha distingit per la gestió ambiental de les platges, la prestació de serveis, la seguretat i la informació als usuaris.





La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha lliurat aquest dimecres el reconeixement a un total de 43 municipis catalans. Jordà ha lloat la tasca dels ajuntaments, tot celebrant que en 34 anys Catalunya ha passat de tenir només set platges reconegudes a arribar gairebé un centenar. "Desitgem ser un país sostenible i equilibrat, que miri el progrés als ulls", ha destacat durant l'acte de lliurament dels distintius, celebrat a Sitges. Aquest municipi del Garraf és el que més banderes ha rebut, amb un total de nou.







El jurat internacional Bandera Blava ha distingit enguany dues platges més que el 2020. Del total de 97, n'hi ha 31 a la demarcació de Barcelona, 29 a Tarragona, 26 a Girona, i 11 a les Terres de l’Ebre. El president honorífic de l'Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), José Ramon Sánchez Moro, ha agraït aquest dimecres "l'esforç" dels municipis i ha assegurat que ara "les Banderes Blaves són més necessàries que mai" tenint en compte el context de crisi sanitària i la necessitat de revifar el turisme.





Sánchez Moro ha fet una crida als consistoris a liderar la consciència mediambiental de la societat. "Si hem sabut afrontar la covid, malgrat no sabíem l'origen ni l'evolució que tindria, ara hem de saber actuar davant la crisi climàtica", ha destacat, mentre ha acusat la ciutadania de no reaccionar degudament "per culpa d'un egoisme curt-terminista". "La crisi climàtica no ha acabat, i encara som a temps de reaccionar", ha asseverat.





Al seu torn, la consellera Jordà ha assenyalat "l'excel·lència" en conjunt del litoral català. En aquest sentit, ha apuntat que l'any 1992 només es consideraven excel·lents un 26% de les platges, mentre els experts identificaven un 10% de les platges com a dolentes. Ara, en canvi, "la situació s'ha capgirat radicalment", ha dit, amb prop del 95% de platges amb màxima qualitat. "Aquests increments demostren que s'estan fent bé les coses per preservar les masses d'aigua", s'ha congratulat.





LES PLATGES CATALANES AMB BANDERA BLAVA





Catalunyapress ha elaborat el llistat de les 97 platges distingides aquest 2021, distribuïdes segons la província on pertanyen.





Província de Barcelona









Província de Girona









Província de Tarragona









LES BANDERES A LA RESTA D'ESPANYA





Pel que fa al conjunt del territori espanyol, s'han atorgat un total de 713 banderes blaves que queden dividides amb 615 banderes a les platges, 96 a ports esportius i dues en embarcacions turístiques sostenibles. Aquesta xifra total suposa 25 zones més que l'any passat.





Segons el secretari d'estat de Turisme, Fernando Valdés, "Espanya seguirà sent enguany líder indiscutible a 'banderes blaves', una prova més que ens mostra davant el món com una destinació turística segura i també sostenible".





El Jurat Internacional Bandera Blava 2021 per a l'hemisferi nord, presidit per la Fundació per a l'Educació Ambiental (FEE), ha concedit 4.825 distintius en els 47 països participants, de manera que una de cada set banderes blaves són a Espanya.





@Bandera Azul





LA COMUNITAT VALENCIANA LÍDER DEL RÀNQUING ESPANYOL





La Comunitat Valenciana continua liderant el nombre de banderes blaves a Espanya amb un total de 153 llocs distingits. Les platges s'emporten 137 banderes i els ports 16. La segona Comunitat de la llista és Andalusia, amb 137 distintius, 115 en platges, 20 en ports i 2 en embarcacions; i Galícia, amb 122 zones, dels quals 111 són platges i 11 ports.





Les Comunitats Autònomes que s'han quedat a la cua de la llista són el País Basc i Melilla amb 5 banderes, Extremadura amb tres, Ceuta amb dos i Madrid amb una. En el cas de Madrid, l'única platja distingida és la que es troba en el pantà de San Juan, en el municipi de San Martín de Valdeiglesias.