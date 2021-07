Un home que quadruplicava la taxa d'alcohol acaba xocant contra un fanal a Palau-saverdera

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor que dijous va sortir de la carretera a Palau-saverdera (Girona), quedant il·lès, perquè quadruplicava la taxa màxima d'alcohol permesa al volant.





L'home, de 39 anys, conduïa per la carretera GI-610 i cap a les 18.30 es va accidentar xocant contra un pal de l'enllumenat, han explicat els Mossos en un comunicat aquest divendres.





Els Mossos van acudir per l'accident, van comprovar que no estava ferit i tenia símptomes d'estar ebri: en la prova va donar 1,07 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire, el van denunciar per un presumpte delicte contra la seguretat viària i serà citat al jutjat .