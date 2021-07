Presó per un home acusat de vuit delictes sexuals

@EP





Un home de 40 anys i nacionalitat espanyola va ser detingut el 21 de juny a Sant Cugat del Vallès com a presumpte autor de cinc delictes d'abusos sexuals, tres d'agressions sexuals i un episodi d'exhibicionisme a la via pública.





La investigació va començar el desembre del 2020, i un cop es va analitzar el perfil de l'agressor dels diferents fets delictius, la policia va considerar que al darrere hi podia haver el mateix autor. A més, l'anàlisi va permetre detectar dos casos del 2020 que es van relacionar amb el sospitós. Els Mossos subratllen que la investigació ha estat "d'una gran complexitat", ja que l'agressor prenia moltes mesures de seguretat per no ser identificat ni reconegut posteriorment per les víctimes.