Calvet ja és president del Port de Barcelona

@EP





L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha pres possessió del càrrec de president del Port de Barcelona aquest divendres en substitució de Mercè Conesa, presidenta des de juliol de 2018.





Alguns dels principals reptes seran el desenvolupament sostenible de l'entitat, tant a escala mediambiental, com econòmica, social i de governança; la descarbonització de l'activitat marítima – portuària i la transició energètica per lluitar contra l'emergència climàtica. En aquest context, la innovació i la digitalització seran "eines imprescindibles" per crear més ocupació i riquesa a la comunitat.





Aquests elements han de permetre a la infraestructura esdevenir un hub logístic "sostenible, multimodal, àgil, resilient i transparent", en línia amb els objectius marcats en el IV Pla Estratègic 2021 – 2025 de la institució. El full de ruta estarà també basat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda Verda de Catalunya, que segueix les directrius del Pacte Verd de la Unió Europea.





Calvet va ser nomenat president del Port de Barcelona en la darrera reunió del Consell Executiu del Govern de Catalunya celebrada el passat dimarts 29 de juny a proposta del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. El seu nomenament ha estat ratificat amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





Anteriorment a la seva tasca com a conseller, Calvet havia ocupat responsabilitats al Govern com a director de l'Institut Català del Sòl i president de CIMALSA (2013 – 2018); secretari de Territori i Mobilitat (2011 – 2012); director general d'Arquitectura i Habitatge (2001 – 2004), i cap de Gabinet del conseller de Política Territorial i Obres Públiques (1997 – 2001).





Així mateix, ha estat regidor electe en l'àmbit municipal en dues ocasions, exercint de tinent d'alcalde d'Urbanisme, Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2015 – 2018) i regidor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (1999 – 2003).