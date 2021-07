Renfe ofereix més de 7.500 places per la primera "operació sortida" a Catalunya

@EP





Renfe ha posat a la venda 6.300 places més als trens del corredor Nord-est, entre Madrid – Barcelona – Figueres, i 1.200 places entre Alacant – Barcelona - Figueres, en la primera operació sortida d'aquest estiu. Això suposa un total de 7.500 places addicionals.





Entre aquest divendres 2 de juliol i el 5 de juliol la companyia incrementa, en l’àmbit global, un 6,9% l'oferta dels seus trens (en comparació amb el servei que s’anava prestant fins ara) amb reforços en els trajectes amb més demanda.





Aquests cinc primers dies de juliol hi haurà un increment de places amb trens en doble composició (és a dir, amb el doble nombre de places) davant la previsió de l'augment de la demanda per l'inici de les vacances d'estiu. Els trens Avlo també aniran en doble composició en alguns serveis durant el cap de setmana.





NOVA ESTRUCTURA DE TARIFES D'AVE I LLÀRGA DISTÀNCIA





Amb l'arribada del mes de juliol Renfe estrena la nova estructura tarifària d'Ave i Llarga Distància amb preus dinàmics i que permet comprar des d'avui bitllets "a la carta", contractant els extres que cada viatger necessiti en el seu viatge.





Una vegada triat el tipus de seient, "Estàndard" o "Confort", es podrà triar extres partint del bitllet "Bàsic", el més econòmic, passant pel "Tria" (si s'agreguen diferents prestacions segons les necessitats de viatge del client, com la possibilitat de canvis o anul·lacions, canvi de titular sense cost, elecció de seient, pèrdua de tren…) i l'opció “tot inclòs”, denominada "Prèmium".





Una novetat serà que el bitllet serà nominatiu, amb el nom del viatger imprès en ell, com ja passa en els bitllets del nou servei Avlo. En els check-in es podrà sol·licitar als clients la seva identificació personal així com la dels títols que possibiliten tenir algun tipus de descompte (targeta daurada, targeta jove…), que haurà de coincidir amb les dades personals reflectides en el bitllet. Tots els bitllets adquirits amb anterioritat a aquest canvi de tarifes i vàlids per a viatjar fins a l'11 de desembre continuen sent vàlids i no canvia la seva configuració.





TORNA LA CAFETERIA I EL BAR MÒBIL





També a partir d'aquest divendres Renfe recuperarà gradualment els serveis a bord en alguns trajectes de trens Ave i Llarga Distància, que s'aniran reposant progressivament en tots ells. D'aquesta manera, s'inclouran el servei de cafeteria i el bar mòbil, excepte restriccions sanitàries. Des del 14 de març de 2020 no es prestava aquest servei, per raons de seguretat sanitària per la pandèmia.





Tots els serveis de Renfe gaudeixen de la certificació AENOR de protocols anti-COVID i del segell SGS “Disinfection Monitored”, que certifica l'eficàcia en els resultats dels protocols de neteja i desinfecció.