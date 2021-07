Espanya elimina Suïssa a la tanda de penals en un partit "complicat"

@EP





"Serà un partit molt complicat. Com bloc és un dels millors equips de l'Eurocopa, per com pressionen i ataquen. Serà molt complicat. Igual per a l'aficionat no tenen molts noms, però ... ", deia Luis Enrique en la roda de premsa prèvia al partit.





I l'entrenador no anava desencaminat, ja que ha estat un partit que, tot i que ha començat bé, ha anat "perdent gas" al llarg que han ideo passant els minuts fins que, a la pròrroga, l'equip Suís ha "enganxat" a "la Roja".





La trobada començava amb el gol en pròpia porta de Zakaria en el minut 8 després d'una jugada de córner i un tir de fora de l'àrea de Jordi Alba. La pressió asfixiant del combinat suís en camp contrari ha fet que els de Luis Enrique hagin tingut un partit difícil i que al llarg de l'enfrontament tampoc hagin aconseguit moltes oportunitats per fer pujar el marcador.

Ara bé, amb el final de la primera part, la selecció ha estat la que ha tingut més possessió de la pilota amb un Busquets com a protagonista. Suïssa ho ha intentat amb timidesa en algun acostament, però no hi ha hagut pràcticament ocasions clares per al combinat de Petkovic.





LA SEGONA PART





Ja en la segona part Shaqiri ha intentat l'empat amb un llançament des del córner, però no ho ha aconseguit. Ha estat el mateix Shaqiri qui, quan faltaven uns minuts per acabar el partit, ha fet l'empat després d'un greu error d'Espanya. Es podria dir que hi ha hagut una "falta d'entesa" entre Laporte i Pau Torres i la pilota li ha caigut a Freuler, que li ha passat al jugador del Liverpool.





Al minut 77 l'entrada de Freuler sobre Morata ha provocat que el suís aconseguís la targeta vermella i que la selecció helvètica hagués de jugar amb un home menys. Després d'unes quantes ocasions per a Espanya, no hi ha hagut manera d'aconseguir el segon gol, de manera que el matx s'ha allargat a la pròrroga.





"La Roja" ha tingut diferents jugades que haguessin acabat amb la pilota dins de la porteria, com la rematada de Gerard Moreno a l'àrea petita, però en cap moment s'ha aconseguit. Jordi Alba també ho ha intentat, però la pilota ha acabat a les mans de Sommer. Ha estat aquest porter el que s'ha parat, en diferents ocasions, clares oportunitats de l'equip de Luis Enrique, fent del porter un autèntic "personatge principal" en el partit.





LA TANDA DE PENALS





Així doncs, sense cap gol en les dues parts de la pròrroga, Espanya i Suïssa s'han jugat el seu bitllet a la semifinal a la tanda de penals. Per part de la "la Roja", Busquets ha fallat el seu xut estavellant la pilota contra el pal. Hi ha hagut gols de Dani Olmo, Gerard Moreno i d'Oyarzabal encara que el jugador clau ha estat el porter Unai Simón amb les seves dues "grans aturades" que han portat Espanya a la "semis". La UEFA ha reconegut el paper del porter amb el premi de ser l'MVP del partit.









Al principi, Suïssa s'ha avançat en els penals amb el gol de Gavranovic, però amb la decisió de Ruben Vargas i les parades de Simón no li ha estat possible passar a la següent fase i ha quedat eliminada.