Sánchez espera que el Comitè Federal del PSOE li doni suport en la seva decisió de concedir els indults

El president de Govern, Pedro Sánchez, espera rebre aquest dissabte el suport de la direcció del PSOE a la seva decisió de concedir els indults als condemnats pel Procés, en la reunió ordinària del Comitè Federal; una reunió que s'espera, d'aquesta manera, de "tancament de files total", i que té l'objectiu principal de convocar formalment el 40 Congrés del PSOE.





En concret, la cúpula del PSOE es reunirà aquest dissabte a Madrid, per primera vegada de forma presencial en un any i mig, per aprovar la celebració del pròxim Congrés els dies 15, 16 i 17 d'octubre a València i la Ponència Marc que servirà de base pel debat.





GARCÍA-PAGE, DE BAIXA





Però més enllà de les qüestions internes, la reunió servirà també perquè Sánchez traslladi a la cúpula socialista els motius pels quals va decidir aprovar els indults; una decisió que si bé en un principi, quan la va posar sobre la taula, va causar malestar intern en algunes federacions quan, un mes després ha rebut ja el suport de pràcticament tot el partit.





No obstant, el president castellanomanxec no podrà acudir presencialment a la reunió d'aquest dissabte per motius de salut: aquest divendres ha hagut de ser operat d'una fractura al canell dret i, segons fonts de l'executiu autonòmic, ara ha d'estar diversos dies de baixa i dedicar-se a recuperar-se de l'operació.





Per això, fonts de la direcció socialista expliquen que esperen una reunió "tranquil·la", amb "tancament de files total" amb el Govern i la seva estratègia de "diàleg i convivència" per afrontar la "nova etapa" que, segons l'Executiu, es ha obert després de la concessió dels indults.





Tampoc es preveu polèmica en el que té a veure amb Andalusia, ja que l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha tancat a temps amb Díaz un acord per accelerar el relleu a el front del PSOE-A, sense "gestora" pel mig. És més, Espases va assegurar que va ser ell mateix qui li va demanar a l'expresidenta andalusa que no dimitís, per garantir que el procés es dirigís des d'Andalusia i no des de Ferraz. Amb tota probabilitat, Espases serà proclamat nou líder el dia 23 d'aquest mes.





MADRID I GALÍCIA, EN EL PUNT DE MIRA





En el cas de Madrid, el Congrés regional posarà fi a l'etapa d'interinitat oberta quan una gestora es va fer càrrec del partit després de la patacada històrica del partit en les eleccions autonòmiques del 4 de maig.





Pel que fa a Galícia, la desfeta electoral a les gallegues de 2020 no va desembocar en gestora, però sí que va deixar en una situació molt delicada a l'actual direcció i al seu secretari general, Gonzalo Caballero.