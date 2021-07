La fibromiàlgia és una malaltia provocada pel sistema immunitari

@EP





Una nova investigació de l'Institut de Psiquiatria, Psicologia i Neurociència del King 's College de Londres (Regne Unit), en col·laboració amb la Universitat de Liverpool i l'Institut Karolinska (Suècia), ha demostrat que molts de la fibromiàlgia estan causats per anticossos que augmenten la activitat dels nervis que detecten el dolor a tot el cos. Els resultats, publicats a la revista científica 'Journal of Clinical Investigation', demostren que la fibromiàlgia és una malaltia del sistema immunitari, en lloc de l'opinió actual que s'origina en el cervell.





Així, l'estudi evidencia que l'augment de la sensibilitat al dolor, la debilitat muscular, la reducció del moviment i la disminució del nombre de petites fibres nervioses a la pell, típics de la fibromiàlgia, són conseqüència dels anticossos del pacient.





Els investigadors van injectar a ratolins anticossos de persones que pateixen fibromiàlgia i van observar que els ratolins van desenvolupar ràpidament una major sensibilitat a la pressió i al fred, a més de mostrar una menor força d'agafada del moviment. En canvi, els ratolins als quals es van injectar anticossos de persones sanes no es van veure afectats, el que demostra que els anticossos dels pacients causen, o almenys són un factor important de la malaltia.





A més, els ratolins injectats amb anticossos contra la fibromiàlgia es van recuperar al cap d'unes setmanes, quan els anticossos havien estat eliminats del seu sistema. Aquesta troballa suggereix que les teràpies que redueixen els nivells d'anticossos en els pacients poden ser tractaments eficaços. Aquestes teràpies ja estan disponibles i s'utilitzen per tractar altres trastorns causats per autoanticossos.





"Les implicacions d'aquest estudi són profundes. Establir que la fibromiàlgia és un trastorn autoimmune transformarà la nostra visió de la malaltia i hauria d'aplanar el camí cap a tractaments més eficaços per als milions de persones afectades. El nostre treball ha descobert tota una nova àrea d'opcions terapèutiques i hauria de donar una esperança real als pacients de fibromiàlgia ", assegura David Andersson, investigador principal de l'estudi.





"Quan vaig iniciar aquest estudi al Regne Unit, esperava que alguns casos de fibromiàlgia fossin autoimmunes. Però aquest equip d'investigació ha descobert anticossos causants del dolor en cada un dels pacients reclutats. Els resultats ofereixen una esperança sorprenent que els símptomes invisibles i devastadors de la fibromiàlgia siguin tractables ", ha ressaltat el doctor Andreas Goebel, principal investigador clínic de l'estudi.





"Els anticossos de persones amb fibromiàlgia que viuen en dos països diferents, el Regne Unit i Suècia, van donar resultats similars, el que afegeix una enorme força a les nostres troballes. El següent pas serà identificar quins factors s'uneixen els anticossos que provoquen els símptomes . Això ens ajudarà no només a desenvolupar noves estratègies de tractament pel síndrome de fatiga crònica, sinó també a realitzar anàlisis de sang pel diagnòstic, que no existeixen en l'actualitat ", afegeix Camilla Svensson, investigadora principal de l'estudi a l'Institut Karolinska .





Les estimacions actuals suggereixen que al menys 1 de cada 40 persones es veu afectada per fibromiàlgia a tot el món (el 80% de les quals són dones) i que sol caracteritzar-se per un dolor generalitzat a tot el cos, així com per fatiga (a sovint anomenada "fibroniebla") i malestar emocional. Sol desenvolupar-se entre els 25 i els 55 anys, encara que els nens també poden patir-lo.