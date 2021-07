El creuer MSC detecta 3 casos positius de Covid-19 en la tornada a Barcelona

@EP





El MSC Grandiosa va sortir la setmana passada des del port de Barcelona per primera vegada en un any i mig. A bord han viatjat 2.300 persones i d'elles 3 han donat positiu per coronavirus en la tornada a Barcelona, que s'han detectat gràcies al test d'antígens que es realitza el dia abans al desembarcament de les persones.





De les tres persones contagiades 2 són de Barcelona i compliran quarantena a casa, mentre que l'altra és de Saragossa i haurà de quedar-se a un hotel fins que de negatiu. Malgrat aquests casos, fonts del port de Barcelona han indicat que tots els protocols han funcionat perfectament, ja que la 1 a 4 persones que han estat en contacte amb els contagiats han resultat negatius.