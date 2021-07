RTVE deixa fora de 'L'Hora de La 1' a Mònica López

@EP





Radiotelevisió espanyola vol realitzar un canvi profund en el programa que dirigeix Mònica López. Per això, la meteoròloga desapareixerà de 'L'Hora de La 1' a partir de la temporada que ve. La presentadora tot just feia un any que en aquesta posició, però segons ha informat la cadena estan buscant un altre tipus de perfil per fer-se càrrec d'aquesta franja.





Mònica López va arribar a aquest programa com una aposta d'Enric Hernández. L'arribada de la meteoròloga va eliminar 'Los Desayunos', un programa que portava en antena 26 anys. De fet, el canvi no ha sortit del tot malament, ja que les audiències així ho demostren. Són de les millors de la graella, però pitjors que les de l'anterior programa.





Per aquests motius i atès que PP i Vox han criticat la línia editorial d'aquest espai, el programa de Radiotelevisió espanyola canviarà de presentadora uns mesos després que aquesta es fes càrrec d'ell mateix.