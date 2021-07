L'aliança Hermitage-Liceu té complicat tirar endavant

@EP





L'aliança entre els promotors del museu Hermitage de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu semblava anar per bon camí. Aquesta unió pretenia salvar el projecte d'un equipament cultural a la nova bocana del port. De fet, les converses estaven molt avançades i el PSC no s'havia mostrat contrari. No obstant això, BComú i ERC si ho han fet.





El passat 23 de juny es va veure que seria complicat que aquesta aliança pogués tirar endavant. La negativa de BComú i d'ERC va pel mateix camí i fa pràcticament impossible que es dugui a terme. El principal argument és que tota aquesta aliança el que va a fer és privatitzar l'espai públic, així que s'han mostrat contraris a això.





Amb tot això, el cas sembla que està destinat a acabar a la justícia i que podria costar una quantitat molt gran de diners a l'Ajuntament si acaba sent desfavorables als seus interessos, entre 100 i 150 milions d'euros. Per poder fer efectiva aquesta via, els promotors de l'Hermitage hauran de presentar el recurs abans del 21 de juliol. Si l'Ajuntament no recula, tot aquest projecte anirà per la via judicial.





La proposta que es volia presentar s'establia un compromís del port de facilitar l'espai que cobrís les necessitats de Liceu. Fomentar la cultura i l'òpera, impulsar l'òpera contemporània o l'ampliació de la temporada de dansa a Barcelona són alguns dels acords que hi havien.





El projecte vol utilitzar la parcel·la contigua per poder edificar. Amb això, segons els promotors, es podia integrar l'espai de Liceu en un sol edifici i fer-ho com si fos una mena de Centre Cultural de la Mar.