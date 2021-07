Els Mossos aconsegueixen detenir 16 delinqüents en l'operació 'Pla Tremall'

@EP





Els Mossos d'Esquadra han aconseguit detenir 16 delinqüents reincidents durant la matinada d'aquest dissabte. Aquesta operació es troba dins del 'Pla Tremall' per intentar frenar la delinqüència multireincident.





Cinc persones han estat detingudes per furt i dos per ordre pendent de detenció, tal com han informat des del compte dels Mossos a twitter. A més, els altres 9 delinqüents han estat detinguts per agents de paisans a causa de robatoris violents i furts.