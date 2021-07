Max Verstappen vola a Àustria i s'emporta una nova 'pole'

@EP





Max Verstappen ha tornat a aconseguir la 'pole' al Red Bull Ring. Per tercer gran premi consecutiu, el pilot holandès sortirà des de la millor posició de la graella. Ho farà per davant d'un sorprenent Lando Norris que s'ha quedat a 48 mil·lèsimes del millor crono. Per darrere Pérez ha aconseguit superar a Hamilton i Bottas que completen el top5.





Per als pilots espanyols no ha estat un dia especialment feliç. Carlos Sainz no ha pogut passar de l'onzena posició, després dels seus dos intents amb el pneumàtic mitjà. Això sí, el madrileny ha acabat per davant de Charles Leclerc, el seu company a l'escuderia Ferrari.





I Fernando Alonso ha tingut una mica de polèmica. En la seva millor volta en Q2 i millorant els seus registres, l'asturià s'ha trobat amb Vettel en les dues últimes corbes i li han fet haver d'avortar la seva volta. Sortirà en la posició número 14 i amb possibilitat d'escollir pneumàtics per demà on es reparteixen els punts.