Albiach carrega contra Aragonès per no tenir previst acudir a la Conferència de Presidents de juliol

@EP







La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha titllat d'"inaudit" que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no tingui previst acudir a la Conferència de Presidents que se celebrarà l'última setmana de juliol.





Per Albiach, es tracta d'una falta de respecte cap als catalans perquè en la reunió s'abordaran els fons 'Next Generation EU', i no participar-hi demostra, diu, que Aragonès té "un desconeixement absolut" de les necessitats de la ciutadania , ha defensat en l'acte 'el món de la feina: abans, durant i després de la pandèmia' aquest dissabte a Barcelona.





Sobre la sanció d'Inspecció de Treball a Iqoxe per l'explosió al gener de 2020 en què van morir tres persones --dos treballadors de la planta de la Canonja (Tarragona) i un veí de Tarragona-- ha lamentat que sigui "insuficient".





No obstant això, Albiach, que ha considerat que la sanció és "un reconeixement al fet que les coses no s'estaven fent bé", ha acusat el Govern d'haver estat servil amb les grans empreses i ha criticat que Iqoxe vagi a recórrer la sanció.





D'altra banda, ha criticat les suposades acusacions de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) que titllen el partit de marxista i ha celebrat les dades de l'atur de juny, amb el major descens mensual de la història d'Espanya: "Estem transformant aquest país ", ha afirmat.