El Comitè Federal de PSOE fa pinya al voltant de Sánchez

@EP





La plana major del PSOE ha donat suport i fet pinya en un comitè federal molt tranquil. En un primer moment, els indults van generar alguns dubtes en moltes parts del PSOE, però a dia d'avui aquests dubtes han desaparegut per complet. En el comitè, Pedro Sánchez ha exposats els motius que han tingut més pes a l'hora de concedir els indults als presos polítics.





Durant el seu discurs, Pedro Sánchez ha apel·lat "al patriotisme de veritat, el que anteposa el benestar i el progrés d'Espanya a qualsevol altre càlcul polític. El PSOE és un partit valent, decidit, determinat, hem sabut entendre els reptes que ens ha tocat viure quan ens ha correspost governar", ha continuat exposant el President de Govern.





A més, Sánchez ha tornat a recordar-se del PP. Des del PSOE es considera que els populars neguen qualsevol legitimitat que pugui tenir el Govern d'Espanya. "L'oposició de el PP és indistingible de l'oposició de la ultradreta", ha comentat el president en el seu discurs.





SUPORT TOTAL A JUAN ESPADAS





Juan Espadas, a l'igual que va fer Illa, ha volgut aprofitar el comitè federal per parlar de les mesures del seu projecte i intentar guanyar visibilitat de cara a les properes eleccions andaluses. "La continuïtat, la posició còmoda, no garanteix l'èxit en el futur. Sobretot quan es perd la confiança dels ciutadans. Hem de construir la confiança necessària per recuperar la Junta", han estat les paraules d'Espases per intentar animar el comitè i intentar desbancar el PP.





De fet, el propi Pedro Sánchez ha agraït a Espases el treball que ha realitzat a Andalusia amb plena sintonia amb Ferraz. Això sí, ha obviat a Susana Díaz del seu discurs.