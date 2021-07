Espanya supera a l'Iran en el seu primer test de preparació pels Jocs Olímpics

@EP





La Selecció Espanyola ha arrencat la seva preparació per als Jocs Olímpics de Tòquio amb una còmoda victòria sobre l'Iran per 88-61. Això sí, durant els primers 20 minuts el conjunt dirigit per Sergio Scariolo no ha tingut un gran encert i l'Iran es mantenia molt a prop en el marcador.





A la segona meitat, Espanya ha trepitjat l'accelerador i la selecció de l'Iran no ha pogut seguir el ritme. Un demolidor tercer quart (28-10) ha permès que en els últims 10 minuts Scariolo repartís minuts entre els menys habituals.





De la llista actual de jugadors, tan sols 12 aniran als Jocs Olímpics, així que molts d'ells s'estan jugant la seva plaça de cara a la cita olímpica. La pròxima trobada serà el dilluns, al Wizink Center, de nou davant l'Iran.