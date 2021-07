Les crítiques a Pablo Díaz no cessen després d'aquest comentari en una entrevista

@EP





El concursant de 'Pasapalabra' Pablo Díaz. de 24 anys, segueix gaudint de la seva gesta. Es va dur un pot de 1.828.000 euros, el tercer premi més gran que s'ha repartit en la història del concurs.





Amb aquesta fita, Pablo està concedint entrevistes a diferents mitjans i un dels primers que han pogut parlar amb ell ha estat Bluper. A la xerrada, Pau parla que el 'rosco' realment és igual de complicat que els altres. "Té quatre paraules difícils, com tots els altres", ha comentat.





No obstant això, Pablo s'ha ficat en un embolic ell sol i les xarxes no han dubtat a anar a per ell. "Algunes persones pensaran una cosa i altres, jo no vaig a mullar-me, però sí posaria de manifest que no és el mateix guanyar-lo un any que tots els anys sempre", ha afegit el guanyador en referència a tots els diners que ha de pagar a hisenda. Però ha anat més enllà i ha comentat que "em sembla just que l'hi cobri una persona que guanyi aquesta quantitat tots els anys. Ara bé, que una persona coure d'una vegada 1.828.000 euros i ja mai més, no ho sé ".





I és clar ... Les xarxes socials no han parat de dir el llest que és dient aquest tipus de comentaris un cop ha aconseguit emportar-se el pot. Com per exemple aquest tuit.