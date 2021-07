Enric Mas i Kwiatkowski s'embranquen en acabar una etapa del Tour

@EP





El Tour de França és la carrera ciclista més important del món i això genera tensió. Si no que li preguntin a Enric Mas, del Movistar, i Kwiatkowski, de l'Ineos. Un cop ja travessada la línia de meta van tenir paraules pujades de to que, per sort, no va acabar en res greu que s'hagués de lamentar.





De fet, també es va veure involucrat Alejandro Valverde. El company de Mas ja va entrar per línia de meta parlant amb Kwiatkowski i Enric Mas es va acostar ràpidament per recriminar-li alguna cosa a corredor d'Ineos.





Es desconeix encara el motiu de la fricció, però sembla que l'intent de trencar la cursa de Carapaz, corredor de l'Ineos, no va fer molta gràcia. L'equip Movistar va haver de reaccionar amb Alejandro Valverde al capdavant per intentar que l'Enric Mas, el líder de l'equip, perdés el menor temps possible en meta.