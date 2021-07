El pressupost municipal per a la il·luminació nadalenca augmenta gairebé un 44% a Barcelona

@EP





El pressupost municipal per a la il·luminació a Barcelona augmentarà gairebé un 44% respecte a l'any anterior. Amb aquesta mesura, el cost total passa d'1.622.000-2.332.866 euros. De fet, l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà el 75% de la il·luminació nadalenca als eixos comercials. Aquesta mesura ha estat molt ben rebuda per tot el sector comercial i és una de les maneres que té l'Ajuntament per promoure la recuperació econòmica.





Segons s'ha informat des del mateix Ajuntament, les noves llums s'instal·laran a Plaça Catalunya, Gran Via, carrer Aragó i, per primera vegada, Ronda Sant Pere comptarà amb aquests ornaments nadalencs. Això sí, s'ha informat que aquestes mesures són excepcionals a causa de l'època sanitària que es viu actualment.





Les associacions de comerciants Barcelona Oberta i Barcelona Comerç no han trigat gens a agrair aquest gest a l'Ajuntament de Barcelona. Era més que conegut que els comerços no passen pel millor moment i aquest ajut suposa un extra important per als comerços, ja que són una despesa molt gran per als eixos comercials.