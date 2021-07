Inventen un paper refrigerador que pot substituir l'aire condicionat

@EP





El preu de la llum és una de les principals preocupacions de l'actualitat. El seu preu no deixa de pujar i això és una cosa que no agrada als espanyols. No obstant això, Yi Zheng, un expert en nanomaterials, ha inventat el que podria ser la solució per a aquest tipus de problemes gràcies al 'cooling paper'.





És un invent que no necessita electricitat i es col·loca en els sostres de les cases i els edificis. La funció d'aquest paper és simplement la de reduir la temperatura de l'interior dels habitatges fins a 12 graus i tot això sense necessitat res d'electricitat.





Està produït a força de paper, per tant no només no reflecteix els raigs de sol, cosa que evita l'escalfament, sinó que també ajuda per treure la calor que hi ha dins de l'habitatge, ja sigui pel que produeixen les persones o els aparells electrònics.





Com és possible?





Aquest paper està format per una microestructura de fibres naturals que absorbeixen la calor que hi ha dins i l'envia cap a fora. I, per afegir-avantatges a aquest nou invent, és una solució ecològica, ja que els materials que s'utilitzen són totalment reciclables. Per això, sembla que és una gran alternativa per estalviar davant la pujada diària del preu de la llum.