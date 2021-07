El preu de la gasolina segueix a l'alça

@EP





El preu de la gasolina continua pujant. De fet, les dades indiquen que està arribant a màxims històrics i tot això en plena operació sortida. D'aquesta manera, omplir el dipòsit del cotxe costa, de mitjana, 10€ més que l'any passat en aquestes dates.





Dins d'aquests valors que tant fluctuen, el biodièsel és el que menys s'ha vist afectat, ja que segueix igual. No obstant això, la gasolina sense plom 95 ha augmentat fins a 1,397 euros per litre i la sense plom 98 fins a 1,555 euros per litre. Unes xifres que espanten i que comencen a estar molt a prop de màxims històrics.





I tot això emmarcat en l'operació sortida de 2021. Des de l'1 de juliol està obert aquest període i en aquest any es preveu que hi hagi molt turisme nacional, de manera que el cotxe serà dels mitjans de transport més utilitzats. Per això, els espanyols s'estan plantejant utilitzar un altre tipus d'opcions per poder estalviar en els seus desplaçaments i cobren força les opcions del tren, l'avió o l'autobús.