Aragonès: "Sánchez sap perfectament que el referèndum a Catalunya és inevitable"

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que fer un referèndum acordat amb el Govern sobre l'Estatut i el sistema de finançament a Catalunya "exclouria a una part dels catalans" independentistes, pel que ha defensat que una de les opcions que s'han d'incloure és la independència.





"És un conflicte de naturalesa política que només es pot resoldre democràticament, cal avançar cap a la desjudicialització d'aquest conflicte i els acords als quals s'arribi, que han de tenir un ampli suport i seguretat jurídica, s'han de sotmetre a votació dels ciutadans de Catalunya ", ha explicat en una entrevista a El Periódico.





Ha assegurat que el president de Govern, Pedro Sánchez, "sap perfectament que el referèndum a Catalunya és inevitable" i que des del Govern dedicaran les pròximes setmanes a treballar la metodologia de la taula de negociació que mantindran al setembre, on pretén arribar amb un gran acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia.





Per Aragonès, la taula entre partits catalans que demana el PSC busca "desnaturalitzar el resultat de les eleccions de febrer en què hi va haver un 52% de vots a candidatures independentistes".





"Si l'objectiu és aquest, no servirà i quedarà frustrada", i ha retret als socialistes no excloure Vox d'aquest hipotètic trobada entre partits de Parlament.





VIA MULTILATERAL



També ha insistit que la gestió "del conflicte" no passa per adoptar la via unilateral, i ha defensat que una solució acordada i multilateral per aconseguir la independència en què intervinguin diversos actors sempre és, diu, prioritària i millor.





Preguntat per si la Generalitat avalarà als prop de 35 excàrrecs de la Generalitat a qui el Tribunal de Comptes demana 5,4 milions d'euros en concepte de responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons per promoure el procés independentista, ha detallat que l'executiu català està "estudiant les vies a l'abast" per donar cobertura efectiva i mecanismes d'empara.





PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT DE 2022



D'altra banda, ha afirmat que el vot d'ERC als pressupostos generals de l'Estat per a 2022 no anirà vinculat o estarà condicionat al contingut i resultats de la taula de negociació entre Executius: "La negociació amb l'Estat és institucional entre governs, no estan vinculats als suports parlamentaris ".





Sobre els fons de recuperació 'Next Generation EU', ha detallat que la Generalitat ha elaborat projectes per valor de 30.000 milions d'euros, "un objectiu ambiciós però Catalunya té capacitat d'aconseguir més d'un pacte, d'un projecte tractor, no solament en automoció sinó també en la indústria agroalimentària, en la tecnologia quàntica, en l'àmbit audiovisual ".





També ha defensat que l'acord de governabilitat entre ERC i la CUP "és compatible" amb el model econòmic del conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, i que poden encaixar en matèria pressupostària.