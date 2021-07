Els investigadors troben l'explicació a la Covid prolongada

@EP





Els investigadors continuen avançant en les conseqüències que té el Covid. Els canvis en les cèl·lules sanguínies causats per la malaltia podrien ser l'explicació de per què tantes persones sofreixen els símptomes de manera prolongada. De la recerca s'ha pogut saber que el virus afecta directament als glòbuls vermells i blancs, canviant la seva grandària i rigidesa.



Els científics que han dut a terme la recerca creuen que la interrupció del flux d'oxigen és l'arrel d'aquests símptomes que afecten les persones durant bastant temps. En l'estudi es van veure involucrades un total de 55 persones, publicat en la revista científica Cells Biophysical Journal i en els quals es va trobar que els canvis en el sistema poden durar diversos mesos. Gràcies a això, es maneja la hipòtesi de quina molts pacients pateixen una llarga llista de símptomes durant molt de temps.



I és en les alteracions físiques de les cèl·ules sanguínies on es pot trobar l'explicació perquè alguns pacients que sofreixen el Covid-19 estiguin tan malalts, generin els coàguls de sang o sofreixin danys en els òrgans.



El terme de "Long Covid" es refereix a aquells efectes que estan durant més d'un mes i s'ha pogut observar que la circulació sanguínia és més deficient, el transport d'oxigen limitat i que hi ha possibilitat de sofrir coàguls.



La realitat és que les persones ens podem recuperar en 15 dies del virus, però hi ha algunes característiques del virus que puguin quedar-se durant diverses setmanes. De fet, les recerques suggereixen que una de cada deu persones pot tenir símptomes tres setmanes després, mentre que algunes altres poden sofrir les conseqüències durant més d'un mes.



A llarg termini, els símptomes són cansament crònic, dificultat per a respirar, freqüència cardíaca elevada, al·lucinacions, insomni, pèrdua del gust, problemes de mobilitat, maldecaps o dolors musculars. No obstant això, per a persones que han sofert la malaltia de manera greu encara poden tenir aquest tipus de símptomes.



En l'estudi es va poder esbrinar que de tots els símptomes que existeixen, la fatiga va ser el símptoma més desenvolupat seguit de la dificultat per a respirar i del dolor muscular.



Els investigadors van mesurar la forma dels glòbuls vermells i blancs amb cambres microscòpiques i van analitzar els resultats. La mostra tenia més de quatre milions de cèl·lules sanguínies de les quals 31 persones estaven molt greus de Covid i altres 24 estaven sanes, per a poder realitzar la comparació.



Així que la recerca va demostrar que el canvi en els glòbuls vermells, els encarregats de transportar oxigen i nutrients, poden ser la conseqüència. A més, del canvi dels glòbuls blanc que també estaven deformats i afecten el sistema immunològic. I que totes dues coses juntes són les que provoquen la 'Long Covid'.