La desfilada de l'Orgull Gai reuneix milers de persones a Madrid

@EP





Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a Madrid en una marxa de l'Orgull 2021 marcada per les mesures imposades per l'organització per la pandèmia i amb una clara reivindicació pels drets de les persones trans.





12.000 persones han participat en la marxa, segons ha informat la Delegació de Govern de Madrid. La entitats organitzadores, per la seva banda, ha dit que al voltant de 25.000 persones estaven acreditades per participar-hi.





Sense les característiques carrosses, que han estat eliminades enguany per protocol Covid, s'ha demanat als assistents "responsabilitat" davant de la pandèmia. L'organització ha cridat a fer servir les mascaretes, posar-se en files que permetin la separació d'1,5 metres i l'ús de gel hidroalcohòlic.





La capçalera ha sortit de la Plaça de Felip V a les 20.00 hores després d'una pancarta amb el lema 'Els drets humans no es negocien, es legislen: Llei Integral Trans Ja', portada per activistes de l'organització, la Federació Estatal de Lesbianes, gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTBI) i COGAM. Entre elles l'exdiputada socialista de l'Assemblea de Madrid, Carla Antonelli.





El recorregut, per un lateral del Passeig del Prat (el trànsit només s'ha tallat en un sentit) estava en alguns trams acotat per tanques, i la Policia Nacional i voluntaris de l'organització s'han mantingut vigilants per evitar les aglomeracions.





"Aquí està la resistència Trans" ha estat el lema cridat pels manifestants a la seva arribada a la Plaça de Cibeles, on està seu de l'Ajuntament de Madrid, que aquest any no ha penjat la bandera trans a la façana.





CRÍTIQUES A PP I VOX, QUE NO VAN ANAR





La presidenta de la FLGTB, Uge Sangil, ha destacat també una segona pancarta que porta l'organització i que porta com a lema 'Ni un pas enrere' que, segons ha indicat, és en referència a "els discursos d'odi", "els assassinats "," la transfòbia i la LGTBIfobia "i davant" els còmplices PP i Ciutadans, de l'extrema dreta de Vox ".





Ni els populars, ni els de Santiago Abascal ha assistit a la marxa. Sí que ho ha fet el PSOE, l'assistència havia estat declarada 'no grata' per organitzacions trans després que el partit s'abstingués al Congrés a la llei que recull els seus drets i les oposició de la formació, en un document intern, a la autodeterminació de gènere.





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, van liderar la representació del principal partit de Govern després d'una pancarta amb el lema 'Per la igualtat real per a les persones LGTBI'.





Just darrere, els seus socis de Govern, Unides PODEM, que van estar representats per la ministra d'Igualtat, Irene Montero, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, i la ministra de Drets Socials i secretària general del partit, Ione Belarra, entre altres càrrecs.





Per Ciutadans, va acudir la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, el portaveu adjunt dels taronges al Congrés, Edmundo Bal i la diputada portaveu d'Igualtat, Sara Giménez; mentre que liderant la comitiva de Més Madrid es trobava el seu líder Iñigo Errejón.





40 ANYS DEL PRIMER CAS DE SIDA





A més dels partits polítics i dels sindicats, a la manifestació han estat representats també amb la seva pròpia pancarta les persones no binàries. 'També existim', deia la seva pancarta. "No es pot permetre que tiri endavant una llei que no inclogui totes les persones trans. Excloure'ns de la llei és exercir violència sobre nosaltres i atemptar contra els nostres drets humans", han explicat des de l'Associació No Binaries d'Espanya.





Sobre l'absència d'aquest col·lectiu en la Llei Trans de el Govern ha parlat també Sangil, que ha explicat que en el tràmit parlamentari de la norma s'intentarà millorar en aquest sentit. A més, busquen que s'inclogui també en la norma a les persones migrants LGTBI, així com que s'ampliïn els drets dels menors trans.





Encara que la principal reivindicació s'ha centrat en les persones trans, l'organització ha desplegat també una pancarta en commemoració dels 40 anys del primer cas de Sida al món. Quatre dècades, segons ha declarat la presidenta de la FELGTB, de "discriminació i estigma" per a moltes persones.





Aquesta pancarta, ha declarat, és "en honor de totes les companyes trans i companys gais morts per motiu de la Sida", ha assenyalat en roda de premsa.





L'organització ha llegit el manifest a la plaça de Colón per "recuperar l'espai" que, al seu parer, els està traient la "dreta i l'extrema dreta".