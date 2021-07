L'Eurocopa ja té definides les seves semifinals

@EP





L'Eurocopa entra en la seva última setmana de competició. De tots els participants que van arrencar amb el somni d'alçar el títol l'11 de juliol a Wembley, ja només queden 4, que tenen opcions de fer-ho. Després de tres setmanes de competició, queden només 3 partits per tancar una Eurocopa que ha estat molt diferent de les anteriors.





ESPANYA vs. ITÀLIA - DIMARTS 6 DE JULIOL A les 21.00H A WEMBLEY





La Selecció Espanyola s'ha colat entre els 4 millors equips del continent. Després de començar amb molts dubtes en els dos primers partits i amb una manca de gol més que evident, Luis Enrique i els seus han aconseguit donar-li la volta. Els 5 gols davant Eslovàquia i Croàcia van buidar els dubtes i la tanda de penals contra Suïssa va omplir de confiança a una selecció que es creu capaç de tot.





El rival serà Itàlia. La Itàlia de Roberto Mancini que ha tornat a treure el gen competitiu dels seus. Després de perdre l'últim mundial, la selecció italiana s'enfrontarà a Espanya amb ganes de ficar-se a la final i tornar a aixecar el títol de campiona. Amb Jorginho com a brúixola i Insigne com matador, és una de les millors Itàlia en molts anys.





DINAMARCA vs. ANGLATERRA - DIMECRES 7 DE JULIOL A les 21.00H A WEMBLEY





Dinamarca ha estat la gran sorpresa d'aquesta Eurocopa. Una altra d'aquestes seleccions que van començar amb molts dubtes, amb problemes pel tema d'Eriksen, per la falta de gol ... però han aconseguit refer-se de tot això i demostrar que estan sent un dels equips que millor futbol estan practicant. I volen més i Anglaterra és la seva propera víctima.





Anglaterra és possiblement la selecció més sòlida que ha passat per aquesta Eurocopa. Encara no han rebut cap gol en contra en els 5 partits que ha disputat i ha guanyat quatre d'aquests 5. A més, s'han trobat amb la millor versió de Sterling i amb un Kane que es va desencadenar davant Ucraïna per ficar a la seva selecció en semifinals.