Cuixart no renuncia a cap via per aconseguir la Independència mentre sigui democràtica

@EP





El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que el president de Govern, Pedro Sánchez, va defensar els indults per als líders independentistes impulsors de l'1-O "sigui per pressió internacional o sigui per la pressió de la societat catalana".





Ho ha dit en una entrevista al diari publicada aquest diumenge a 'El Punt Avui', en què ha defensat que per assolir la independència no renuncia "a cap via sempre que sigui democràtica i pacífica".





"Si se'ns pot acusar d'alguna cosa, és d'haver sobrevalorat les conviccions democràtiques de l'Estat espanyol, que no les té. I com no les té, ha reaccionat intentant anul·lar la dissidència política mitjançant tots els instruments que té al seu abast. I si no han anat més enllà és perquè tenim l'exili i la pressió d'Europa. Si haguessin pogut, ens haguessin ficat 25 o 30 anys de presó", ha afegit.





Cuixart ha advocat per redefinir una estratègia "compartida del conjunt del sobiranisme" per avançar cap a l'autodeterminació i l'amnistia i ha explicat que li costa veure les diferències entre el 'embat democràtic' que proposa Junts i la confrontació intel·ligent que demana ERC.





Per a ell, la desobediència civil no violenta "és un instrument a què no es pot renunciar" i que permet transformar la societat de manera col·lectiva i avançar en la defensa dels drets.