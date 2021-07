Els Mossos d'Esquadra detenen dues persones per vendre articles robats

@EP





Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per vendre articles robats. Les dues persones es dedicaven a robar aquests productes i després els emmagatzemaven per vendre'ls com articles de segona mà.





Els productes robats es guardaven en un magatzem de la Zona Franca. Des d'allà ia través d'una aplicació mòbil, els dos detinguts es dedicaven a vendre aquests articles com si fossin de segona mà. Durant el dia d'avui els mossos han trobat el magatzem i han pogut comprovar la quantitat d'objectes que hi havia guardats en aquest espai.