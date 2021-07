Max Verstappen torna a coronar-se al gran premi d'Àustria

@EP





Max Verstappen ha tornat a guanyar a Àustria. El pilot holandès sortia des de la primera posició de la graella i ha posat ràpidament terra pel mig amb Lando Norris i els dos Mercedes. L'actuació del pilot de Red Bull ha tornat a ser brillant i suma la quarta victòria en les últimes cinc cites mundialistes.





Per darrere de Verstappen ha entrat Bottas. El finlandès no ha tingut una gran arrencada, però gràcies a la sanció de Norris i els problemes de Hamilton ha aconseguit escalar fins a la segona posició del gran premi. I per tancar el podi la gran sorpresa, encara que cada vegada menys, del que portem de mundial, Lando Norris. El britànic tot just ha acabat a 2 segons del Mercedes amb un ritme fantàstic.





ELS ESPANYOLS TORNEN A SUMAR PUNTS





Si la classificació d'ahir va deixar les coses complicades per avui, els dos pilots espanyols han sabut reaccionar a la perfecció. Carlos Sainz ha acabat en cinquena posició després de fer una estratègia al revés. Va sortir amb el pneumàtic dur i va atacar a la fi de la carrera amb el medi per arribar fins a aquesta cinquena plaça.





Per darrere, Fernando Alonso ha acabat en la desena posició. Un únic punt que sap a poc veient el ritme de l'Alpine aquest cap de setmana, però que ajuda a l'equip a seguir creient després dels problemes d'ahir a classificació. Després d'aquest triplet de carreres, la fórmula 1 tornarà d'aquí a dues setmanes amb el gran premi de Silverstone.