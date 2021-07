El Papa Francisco està hospitalitzat per ser intervingut del còlon

@EP







El Papa Francisco ha estat hospitalitzat a l'Hospital Policlínic Gemelli de Roma. El pontífex serà intervingut per una "esternosis diverticular simptomàtica de còlon", ha informat el Vaticà en un comunicat. La intervenció la durà a terme el doctor Sergio Alfieri i un cop acabi s'emetrà un comunicat amb l'estat de salut del Papa Francisco.





La veritat és que està operació estava programada amb prou antelació i no hauria de comportar cap risc per a la seva santedat. De fet, mostra que el Papa està en perfecte estat és que ha arribat pel seu propi peu a la clínica on serà intervingut.





Aquest mateix matí el Papa Francisco ha anunciat que entre el 12 i el 15 de setembre estarà a Eslovàquia després de concelebrar la taula final de Congrés Eucarístic Internacional que tindrà lloc a Budapest.